Más seguros, inclusivos y tecnológicos: Así son los paraderos inteligentes que se instalaron en Maipú

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Maipú informó que se iniciaron las obras para la instalación de paraderos inteligentes en la comuna, los que prometen ser más seguros, inclusivos y tecnológicos, trayendo una serie de beneficios para los usuarios.

De acuerdo a lo indicado por la comuna, estas instalaciones contarán con una iluminación eficiente, un botón audible para personas con discapacidad visual y paneles de información en tiempo real con datos de tránsito y emergencia.

Instalación estratégica

Desde el municipio aseguraron que la instalación de estos paraderos se hizo estratégicamente en zonas de alta demanda, escasa iluminación e incivilidades.

En Instagram, el propio alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic hizo un llamado a la preservación de estos paraderos. "Ojalá podamos cuidarlos entre todos. Todos merecemos infraestructura pública de calidad", dijo la autoridad.

De acuerdo a cifras del Directorio de Transporte Público Metropolitano, la fecha, se han instalado 360 de estas paradas, distribuidas en 20 comunas. Además, pronto se sumarán nuevas zonas como Renca, Maipú, Pudahuel, Estación Central y Macul.

Todo esto está en el marco del Plan de Mantenimiento de Puntos de Parada, iniciativa que busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, mediante mejoras en la infraestructura y en la información de los paraderos de Red Movilidad.

Este incluye una etapa de mantención rutinaria y periódica, con limpieza general y retiro de basura; conservación reactiva, que incluye la reposición de elementos deteriorados; obras complementarias como accesibilidad universal o iluminación.

Actualmente, 29 comunas han suscrito convenios para llevar a cabo el Plan de Mantenimiento de Puntos de Parada, lo que comprende un total de 10.978 paraderos.

