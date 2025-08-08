Tren del Recuerdo: ¿Cuáles son sus próximas salidas y cómo comprar pasajes?

08 ag. 2025 - 17:12 hrs.

Si bien viajar en avión y en bus son las principales opciones de los pasajeros para desplazarse a distintos puntos del país, el transporte ferroviario también ha ido ganando terreno en cuanto a las preferencias, sobre todo un tipo de tren que evoca nostalgia en los ciudadanos, pues es uno de los pocos patrimonios que se puede vivir en carne propia.

En específico, se trata del Tren del Recuerdo, maquinaria que conectaba las zonas del centro con las del sur durante las décadas de 1950 y 1960.

Operado por la Corporación del Patrimonio Ferroviario, con acuerdo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el tren de época tendrá distintos servicios en agosto y septiembre, con recorridos que inician, en su mayoría, desde la Región Metropolitana (Estación Central) hacia los respectivos destinos.

Estas son las próximas salidas del Tren del Recuerdo

Según el sitio web del Tren del Recuerdo, hay salidas programadas para todo el mes de agosto y también para parte de septiembre. En detalle, estos son los servicios:

Santiago - Los Andes: sábado 9 de agosto.

Santiago - Limache: sábado 23 de agosto.

Tour con almuerzo Santiago - Llay Llay: sábado 23 de agosto.

Regional Llay Llay - Limache: sábado 23 de agosto.

Santiago - San Antonio: 30 de agosto.

Rancagua - San Antonio: 13 de septiembre.

Santiago - Temuco: jueves 14 de agosto.

Es importante mencionar que todos los servicios tienen horarios de salida distintos. Además, algunos ofrecen un tour en su cronograma (clic acá para revisar el detalle de los servicios).

¿Cómo comprar pasajes para el Tren del Recuerdo?

El precio del pasaje en el Tren del Recuerdo varía según el tipo de asiento que escoge el pasajero, los que están distribuidos en coches denominados "Salón" (el más barato), "Primera Clase", "Súper Salón" y "Comedor" (el más caro).

Por lo anterior, el precio dependerá del tramo seleccionado y el tipo de asiento, pero, en la mayoría de los servicios, el pasaje más económico tiene un valor de $29.900, mientras que el más caro supera la cifra de los $100.000.

La fórmula más simple para comprar un pasaje para el Tren del Recuerdo es por la web, ingresando al sitio oficial del patrimonio. En la plataforma, el usuario debe seleccionar el origen y destino de su viaje, junto con la fecha de la travesía.

Luego, elige su asiento e ingresa su nombre para reservarlo. Los últimos pasos son rellenar un formulario con los datos personales y de contacto, y efectuar el pago correspondiente.

En caso de querer comprar de forma presencial, aquello se puede realizar en la boletería que dispone el Tren del Recuerdo en Estación Central, la que tiene un horario de atención de 11:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado es de 09:00 a 15:00 horas.