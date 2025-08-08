Este es el error que casi todos los pasajeros cometen al abordar un avión: Así puedes evitar retrasos con el inicio de tu vuelo

08 ag. 2025 - 15:35 hrs.

Desde la entrada de las aerolíneas low-cost al mercado, cada vez más personas pueden acceder a viajar en avión. Sin embargo, auxiliares de vuelo han detectado que casi todos los pasajeros cometen el mismo error al abordar una aeronave.

Según han detectado los asistentes de vuelos en varias aerolíneas a nivel mundial, el error más común de los pasajeros al ingresar a un avión tiene que ver con el equipaje.

El error que cometen casi todos los pasajeros de un avión

Si bien hay muchas personas que solo viajan con lo mínimo -por razones económicas o de comodidad- llevando sus pertenencias en pequeños bolsos o mochilas, esto no quita que los pasajeros no presten atención a pequeños detalles durante el estresante proceso de abordaje de un avión.

Precisamente, este error de "casi todos los pasajeros" tiene que ver con este "pequeño equipaje", el que muchas personas simplemente ponen en los compartimentos superiores, pese a que no está destinado para ellos.

Según explicaron auxiliares de vuelo de compañías tan reconocidas como la alemana Lufthansa a la revista de viajes "Travel + Leisure", lo correcto es siempre "guardar esos bultos menores bajo el asiento delantero", a no ser que se esté sentado junto a una salida de emergencia.

Así, los compartimientos superiores quedan libres para equipaje un poco más pesado como las maletas de mano. De hecho, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advierte que ningún objeto pesado debe ocupar un asiento durante el despegue o aterrizaje.

Por lo tanto, si viajes con una mochila o un pequeño bolso, guarda estos bajo el asiento delantero y deja liberado el compartimiento de equipaje para maletas de mayor peso y volumen que pueden provocar un accidente al no estar guardadas correctamente. Así además evitas retrasos en el proceso de abordaje y podrás iniciar tu viaje más prontamente.

