Encuesta Black & White: Jeannette Jara sigue liderando la intención de voto con 33% de las preferencias

08 ag. 2025 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Black & White dio a conocer este viernes un nuevo sondeo de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Jeannette Jara, la candidata del bloque de izquierda Unidad por Chile, lidera la intención de voto.

Según publica Emol, consultados por quién votarían si los comicios fueran el próximo domingo, un 33% respondió que se inclinaría por Jara. De todas formas, se trata de 3 puntos porcentuales menos que la encuesta anterior (36%).

Más atrás le sigue José Antonio Kast (Partido Republicano) con 28%; Evelyn Matthei (Chile Vamos) con 17%; Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con 11%; y Franco Parisi (Partido de la Gente) con 6%. Un 4% afirmó no estar seguro y un 1% dijo que votaría nulo o blanco.

¿Quién ganaría en segunda vuelta según B&W?

En una eventual segunda vuelta entre la candidata oficialista y Kast, un 62% votaría por el exdiputado. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y personas de 35 a 54 años.

