Famoso restobar de Concepción cierra sus puertas: "Gracias por hacer de este lugar mucho más que un negocio"

08 ag. 2025 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una sentida publicación en redes sociales, un local gastronómico ubicado en Concepción, capital de la región del Biobío, anunció el cierre definitivo del establecimiento, desatando el lamento de los clientes que solían concurrir hasta sus instalaciones.

Se trata de Nuevo Madero, un restobar ubicado en la calle Pedro de Valdivia de la ciudad anteriormente mencionada. Si bien no explicaron las razones por las cuales deben bajar la cortina, sí ocuparon el espacio para agradecer a su clientela.

La despedida de Nuevo Madera

"Con el corazón lleno de gratitud queremos comunicar que Nuevo Madero cerrará sus puertas de manera definitiva", dijeron en primera instancia.

"Han sido años intensos, de mucho trabajo, crecimiento, desafíos, y sobre todo de momentos compartidos con cada uno de ustedes. Clientes, amigos, colaboradores y vecinos: gracias por habernos acompañado, por elegirnos, por confiar en nosotros y por hacer de este lugar mucho más que un negocio", agregaron.

"Cada sonrisa, cada encuentro, cada palabra y cada brindis vivido aquí quedará para siempre en nuestra memoria", continuaron.

Posteriormente, indicaron que "este cierre no es un adiós amargo, sino un reconocimiento profundo al camino recorrido y a las personas que hicieron posible que Nuevo Madero viviera tantos años".

"Nos vamos con el alma agradecida, sabiendo que fuimos parte de sus historias tal como ustedes lo fueron de la nuestra", sentenciaron.

