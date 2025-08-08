Consumidores chilenos han presentado reacciones adversas: ¿Por qué una popular pasta de dientes fue retirada del mercado?

08 ag. 2025 - 08:30 hrs.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que se retiró de manera preventiva y voluntaria una popular pasta de dientes de una conocida marca, la cual está siendo investigada, no solo en nuestro país, sino también en otros de la región.

Se trata de la pasta dental "Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con Fluor", que ya no será comercializada en ninguna de sus presentaciones, tanto individual como en kit.

¿Por qué fue retirada del mercado chileno?

El ISP explicó que se llegó a esta decisión "en atención a la cantidad de casos de eventos adversos ocurridos en Brasil, y a las alertas sanitarias emitidas en los países de la región". Todo comenzó luego de que en Brasil y Argentina se denunciaran casos de consumidores que experimentaron efectos secundarios, como por ejemplo, irritación o aftas en la boca.

Las miradas están puestas en el compuesto llamado floruro de estaño, que si bien cuenta con propiedades antibacterianas, estaría produciendo estos síntomas.

Por ello, Brasil y Argentina, en el marco de una investigación, optaron por quitar del mercado la pasta dental, sumándose Chile en los últimos días.

El comunicado de Colgate

Al revelarse la noticia, Colgate publicó un comunicado y confirmó que se dejaron de distribuir y comercializar las unidades de dicho producto, cumpliendo lo acordado con la autoridad sanitaria: "Un pequeño número de personas en Chile han reportado reacciones después de usar Colgate Total Active Prevention Clean Mint".

La marca apuntó a "irritación bucal temporal e hinchazón, debido a los niveles de saborizante", por lo que indicó que "la compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado".

"La compañía está trabajando con el ISP y planea presentar información adicional, demostrando la calidad y seguridad de su producto", añadió.

