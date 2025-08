Icónico local de completos de Gorbea anuncia su cierre tras 23 años: "Ya no podemos sostener esto"

02 ag. 2025 - 01:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable noticia remece al histórico barrio universitario de la comuna de Santiago, puesto que un emblemático local de comida, ubicado en calle Gorbea, anunció su cierre el pasado jueves.

Se trata de "La Fábrica de los Completos", restaurante popularmente conocido por ser uno de los pioneros en la venta de completos de tamaño gigante, especialmente entre estudiantes universitarios.

Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde publicaron un video en el que su dueño da a conocer la noticia y explica los motivos del cierre.

¿Por qué cierra "La Fábrica de los Completos"?

"Les tenemos una mala noticia, La Fábrica de los Completos, teniendo 23 años, primer local de completos gigantes del barrio universitario, lamentablemente cierra por temas económicos", explicó Ramiro, dueño del local.

"Pasamos pandemia, estallido, pero ya no podemos sostener esto, por ende, lamentablemente estamos obligados a cerrar, nuestro equipo agradece la preferencia", agregó.

Sin embargo, el locatario explicó que, pese al lamentable cierre de "La Fábrica de los Completos" en Gorbea #2071, se trasladarán a otra ubicación, pero esta vez en un food truck.

"Para los que nos siguen y extrañarán nuestro sabor casero, estamos en un food truck en Alto Macul. No nos queda de otra, hay que cerrar, porque si no tenemos ventas, ya no podemos seguir adelante", complementó.

"Han sido 23 años y es una pena enorme tener que dejar este hijo que ya es mayor de edad. Seguir adelante, vamos a reencontrarnos tal vez con otro proyecto. La fábrica en el barrio universitario muere, pero no su sabor", concluyó.