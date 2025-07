Retiran cámaras de seguridad clandestinas en Meiggs: "Creemos que son para alertar la presencia de Carabineros"

29 jul. 2025 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, en el marco de un operativo contra el comercio ambulante y los toldos azules en Barrio Meiggs, en Santiago, se retiraron cámaras de seguridad clandestinas que estaban instaladas en la calle Campbell.

Lo que se sabe de las cámaras clandestinas

Según se informó esta mañana en el matinal "Mucho Gusto", las cámaras, que no eran municipales, fueron removidas de un poste del alumbrado público.

Con estos artefactos, se cree que quienes los operaban tenían el control absoluto de todo lo que ocurría en los alrededores, ya que apuntaban en varias direcciones.

¿Qué dijo Carabineros?

El coronel de Carabineros, Claudio Pavez, habló con el programa de Mega y señaló que "esto obedece a un trabajo investigativo. Esto es un servicio que se ha planificado con tiempo para tener resultados".

"Sabíamos que de forma complementaria a las funciones que cumplen estas personas (comerciantes ambulantes) también había monitoreo de cámaras de televigilancia", sostuvo la entidad.

En esta línea, Pavez dijo que "creemos que son para alertar la presencia de Carabineros e inspectores municipales cuando hacemos fiscalizaciones".

"El primer paso es no permitir más el monitoreo. No sabemos si ese propietario de la cámara corresponde a un locatario o a otro tipo de organización. Es difícil pesquisar al usuario, pero eso no descarta que el desarrollo investigativo de Carabineros pueda dar con esas personas", agregó el funcionario policial.

