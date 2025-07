"Estamos al borde del abismo": El relato de histórico comerciante de Meiggs que ha debido cerrar dos locales

29 jul. 2025 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del megaoperativo policial que se realizó esta mañana de martes en contra el comercio ambulante del barrio Meiggs de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, un histórico comerciante establecido del sector contó cómo se ha ido deteriorando la zona.

"Estamos al borde del abismo"

En conversación con Mucho Gusto, Pedro Pablo Olivo valoró el operativo que se realizó esta mañana, pero lamentó el hecho de que hoy no pudiera abrir su negocio de cristales y utensilios de cocina que tiene hace más de 47 años.

Incluso, el hombre de 65 años aseguró que a Meiggs le espera un futuro desolador: "¿Qué hacemos nosotros ahora? Está todo cerrado, los clientes no vienen. Esto va a morir al igual que Patronato, estamos al borde del abismo".

"Nosotros teníamos antiguamente tres locales, bajamos a dos, y hace dos semanas cerramos el segundo porque la gente ya no quiere venir, da rabia, no viene nadie", expresó.

Al borde de las lágrimas

Asimismo, explicó que el barrio está tomado por la delincuencia, "cuando mi viejo tenía sus locales acá había un respeto por el comerciante y las personas. Sacábamos a los ladrones, ahora no, porque un cabro chico de 14 o 15 años anda con una cuchilla o una pistola. ¿Cómo no podemos cambiar este país?".

"Son muchos años que trabajamos con mi familia, con mi viejo, mis hermanos y mi mamá, que no puede venir ahora a trabajar, y nos estamos yendo al borde... No podemos salir adelante, pasamos crisis y pandemia, y pudimos sacar el negocio, pero ahora es imposible", sinceró entre lágrimas.

Incluso fue más allá y argumentó que "esto parece una zona de guerra, esto no es Chile. ¿Por qué convertimos a Chile en esto? A mí ya me amenazaron la otra vez por decir esto mismo, si tuviera el capital me iría de aquí, las ventas han bajado más de un 50%".

"Aquí la violencia se desató"

Por su parte, Gerardo Olivo, hermano de Pedo Pablo, afirmó que cerca del 80% de los comerciantes ilegales que hay en el barrio son extranjeros.

Además, reveló que los fiscalizadores no tienen capacidad de control en el barrio "porque les va a pasar algo, aquí la violencia se desató. Esto no se rige por la ley normal, se rige por la ley de la fuerza, del golpe".