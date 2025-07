"Es una primera etapa que tiene varias semanas": Ministro Cordero detalla el plan de intervención en el Barrio Meiggs

29 jul. 2025 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al megaoperativo desplegado desde temprano este martes en el Barrio Meiggs de Santiago, señalando que se enmarca en un plan de intervención que durará varias semanas y que busca desbaratar bandas de crimen organizado detrás del comercio ambulante.

"No es simplemente recuperar las veredas, es atacar estructuras criminales que permiten el contrabando y el comercio ilícito en esa zona", dijo el secretario de Estado, indicando que el plan responde a un trabajo con la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial, el Ministerio de Seguridad, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.

¿Qué dijo el ministro de Seguridad sobre el megaoperativo en Meiggs?

Cordero explicó que lo de este martes "es una primera etapa que tiene varias semanas, que está asociada a este perímetro de la intervención, que a su vez supone un cierre. Pero, en segundo lugar, supone estrategias complementarias a ese cierre, vinculadas a la fiscalización por parte de Impuestos Internos, de Aduanas, no solo del comercio, sino que de las bodegas que se encuentran en ese lugar".

"En Meiggs, las bodegas no necesariamente se encuentran en ese perímetro, hay algunas que se encuentran a varias cuadras de ahí. Bueno, todas ellas han sido catastradas y serán objeto de fiscalización. Esto no es simplemente un copamiento policial, esto no es simplemente una fiscalización tributaria, esto es una fiscalización destinada a desbaratar organizaciones criminales, que son empresas que lucran sobre la base del crimen. Eso no es comercio ambulante de subsistencia, ahí hay contrabando, ahí hay estructuras que permiten ese financiamiento", agregó.

"Organizaciones que lucran"

El titular de Seguridad sostuvo que "los toldos azules, la ocupación del espacio público, es el final de una trama bastante más compleja, y la intervención de Meiggs en esta oportunidad tiene ese foco. Creo que es conveniente que todos lo tengamos claro, porque evidentemente va a generar tensión, porque detrás de ello no existen simplemente personas que están luchando en su subsistencia, ahí hay un grupo de organizaciones que lucran sobre la base del crimen que cometen".

Así, concluyó que aparte de la "coordinación con seguridad municipal y acciones por parte del municipio en la recuperación de los espacios urbanos", también será relevante la "fiscalización de Impuestos Internos y Aduanas, con identificación estratégica de las bodegas que proveen de este tipo de bienes".