"Siempre hay una trampa": Las similitudes en los sicariatos de Pedro Carrión y del "Rey de Meiggs"

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias Siempre Juntos y del matinal Mucho Gusto, Danilo Villegas, explicó algunos casos de sicariatos que se han registrado en la historia judicial del país, donde también aprovechó de compararlos con el más reciente y mediático, correspondiente al del empresario José Felipe Reyes Ossa, empresario conocido como el "Rey de Meiggs".

Recordar que el socio de Reyes Ossa, llamado Wilson Verdugo, se encuentra en prisión preventiva, pues habría sido él quien planificó el sicariato, debido a que tenía una deuda millonaria con el empresario.

Las similitudes en el sicariato de Pedro Carrión y el "Rey de Meiggs"

En este contexto, Danilo Villegas habló del caso de Pedro Carrión, quien fue un empresario ligado al mundo de la carne, quien fue secuestrado por dos personas. Su cuerpo fue encontrado en la comuna de Quintero, región de Valparaíso, en enero de 2022.

Villegas partió diciendo que en el sicariato de Carrión y del "Rey de Meiggs" hubo un "anzuelo" en común. "Siempre hay una trampa para llevar a la víctima al lugar donde el asesino quiere que esté. En este caso (de Carrión), la misma trampa que el 'Rey de Meiggs', dinero en efectivo. Le iban a pagar (a Carrión) supuestamente $30 millones que le adeudaban".

"Él estaba en Algarrobo. El 3 de enero le dice a su señora que va a viajar a Santiago, va a ir a su bodega en Recoleta, donde supuestamente le iban a pagar los $30 millones. Él cuando llega ahí no sabía que José Luis Yáñez llevaba escondido en la maletera a otro trabajador que había contratado: Pablo Solís. A él lo llevó escondido ahí para que no quede registro. Llegaron antes al lugar, hicieron todo un trabajo previo, cortaron la luz para que las cámaras de seguridad no pudieran registrar los movimientos de su llegada", explicó Danilo Villegas.

"Posteriormente, cuando llegó Pedro Carrión, para hacer el cobro de estos $30 millones que le adeudaban, es cuando de la nada aparece aparentemente Pablo Solís y lo atacó en el lugar", afirmó Danilo Villegas.

Ambos casos también tendrían otra similitud: los sicariatos fueron planificados por los socios de las víctimas.

