"Se le cayó un portón encima de la cabeza": Vecino relata graves lesiones producto del tornado en Puerto Varas

El más reciente informe de la Dirección Regional de Senapred en la región de Los Lagos reporta un total de 8 personas lesionadas en la comuna de Puerto Varas a raíz del tornado que azotó a la zona durante este domingo 25 de mayo.

El corresponsal de Meganoticias, Diego Sanhueza, conversó con uno de los damnificados, quien entregó detalles acerca de los daños que sufrieron varios de sus vecinos durante el evento meteorológico.

"Se le partió la cabeza"

Hernán Schnobel, habitante de Puerto Varas, mostró parte de los estragos que dejó el tornado en su barrio. "Acá mi vecino al frente quedó sin techo prácticamente porque lo tienen todo tapado con nailon para que no se le echen a perder todos sus enseres que tienen adentro, relató.

Sin ir más lejos, Hernán también sufrió daños estructurales en su vivienda producto del temporal. "Se me habrían volado unas 25 planchas de zinc más o menos de mi techo, pero tenía unas planchitas viejas y ahí la estoy tapando para que no se me echen a perder mis cosas", comentó.

No obstante, lo más grave fueron las lesiones que sufrieron al menos dos de los vecinos de Hernán a raíz del tornado. De acuerdo a su testimonio, uno de ellos, "estaría justo en la ventana o cerca e su cocina y se le rompieron los vidrios de la casa y recibió varios cortes en el cuello y la cara, así que fue enviado al hospital".

Respecto a otra vecina, Hernán señaló que "se le cayó el portón encima y se le partió la cabeza y se le quebró el pie". Estas dos víctimas forman parte de los 8 lesionados reportados por la Dirección Regional de Senapred en horas de la noche de este domingo.

