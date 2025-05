"Sana Dictino": Hombre vende agua de mar desde los $15 mil y asegura que su consumo cura el cáncer

22 may. 2025 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales y de un sitio web, un hombre que ha conseguido muchos seguidores en el último tiempo está ofreciendo agua de mar embotellada, asegurando que su consumo puede curar el cáncer y otras enfermedades.

El producto es promocionado bajo el nombre de "Sana Dictino" y puede ser adquirido desde los $15 mil, dependiendo la cantidad de agua que se compre.

La venta de este producto ha encendido las alertas tanto de las autoridades como los expertos en el tema. De hecho, desde el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católic (CITUC) y el Instituto de Salud Pública (ISP) aseguraron que ingerir agua de mar puede ser complicado para las personas que tienen cáncer.

"Sana Dictino" opera en Quilpué, región de Valparaíso, y promete desintoxicar el cuerpo, reducir la inflamación y restaurar la salud hasta en un 100%, de acuerdo con el etiquetado de las botellas de agua.

¿Qué dicen las autoridades y los expertos sobre el consumo de agua de mar?

"El producto que se ha estado vendiendo por redes sociales, denominado Sana Dictino, que sería un agua de mar embotellada, no cuenta con utilidad terapéutica demostrada", señaló Juan Roldán, jefe de Farmacovigilancia del ISP.

"Para poder comercializarse con estos fines debería contar con autorización de la autoridad sanitaria que es el Instituto de Salud Pública. Solamente los medicamentos se pueden comercializar con fines terapéuticos, por lo tanto, el llamado a la población es a no dejarse engañar y no utilizar estos productos, y no dejar de acudir a un médico", agregó.

Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del CITUC, detalló que "desde el punto de vista farmacológico, no existe ningún sustento para aseverar que el agua de mar pueda combatir o tratar el cáncer o alguna otra enfermedad. Desde el punto de vista toxicológico, la sobredosis de la ingestión de agua de mar puede provocar alteraciones cardiovasculares, falla renal o incluso convulsiones."

"En ese sentido, el consumo de este producto no debiera entregarle ninguna utilidad a la población", aseveró.

"Puede afectar gravemente la salud de las personas"

El doctor José Miguel Bernucci, director de prevención de cáncer de la Fundación Arturo López Pérez, recalcó que "el uso de agua de mar no tiene absolutamente ninguna indicación comprobada, tanto por la evidencia como por la experiencia de los equipos profesionales".

"El uso de agua de mar puede ser totalmente contraproducente y afectar gravemente la salud de las personas, inclusive si estas tienen cáncer. Por lo tanto, nosotros no recomendamos su uso y, al contrario, se debe prohibir el uso de estas sustancias", añadió.

Por su parte, la doctora Francisca Torres, oncóloga clínica de la Universidad de Los Andes, también indicó que "no hay evidencia científica que sustente que el consumo de agua de mar sea beneficioso en términos terapéuticos en nuestros pacientes con cáncer. Es más, el consumo de agua de mar puede ser una fuente no segura desde el punto de vista de hidratación o del punto de vista infeccioso".

"Siempre que un paciente tenga dudas, desde alguna terapia complementaria o no, debe consultar con su médico especialista si es beneficioso o no para él", señaló.