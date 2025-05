Cierran más malls chinos en Pedro Aguirre Cerda: Dueño de un centro comercial aseguró que no habla español

22 may. 2025 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa fiscalización a centros comerciales chinos llevó a cabo este jueves personal de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC), en la Región Metropolitana. Hasta el mediodía, se habían cerrado dos malls donde se venden productos importados. ¿El motivo? No contaban con sus patentes al día.

Alejandro Vega, director de Seguridad de PAC, explicó que "estamos haciendo fiscalización de patentes, de medidas de mitigación, particularmente asociadas a vías de escape señalizadas, también extintores que estén en regla, entre otras cosas".

Respecto a los malls que debieron ser cerrados, señaló que tenían patentes provisorias, pero no definitivas. "Por ende, el inspector va a proceder a infraccionar. Van a tener que ver su situación en el Juzgado de Policía Local", agregó, detallando que si la situación se repite pueden ordenar su clausura.

"Si no tiene patente, si no está emitiendo boletas como corresponde, tiene que ser infraccionado"

Sobre el segundo centro comercial cerrado, Vega indicó que "aquí el contribuyente está emitiendo una boleta que no corresponde a la persona que está individualizada y el local tampoco cuenta con la patente vigente del actual dueño".

"Si no tiene patente, si no está emitiendo boletas como corresponde, tiene que ser infraccionado y se va a proceder también a cerrar el negocio. No es clausura, es cierre para instar a que se acerquen al municipio a regularizar", detalló, todo mientras el aparente dueño del mall chino aseguraba no hablar español.

¿Qué significa una patente provisoria y una patente definitiva?

Roberto Saa, periodista de economía de Mega, señaló que "cuando abres un local con estas características, la municipalidad te da una patente primaria para comenzar, provisoria, que te permite pagar un monto mucho más bajo que el que vas a pagar cuando esté en régimen".

"La patente provisoria puede valer $200 o $300 mil, pero para el tamaño de estos centros comerciales, la patente ya en régimen puede costar 42 o 3 millones, y lo que están haciendo algunos de estos comerciantes que están siendo fiscalizados es buscar algún subterfugio para seguir pagando la patente provisoria, porque es mucho más barato", explicó.

En los últimos días, autoridades municipales y sanitarias han intensificado las fiscalizaciones en los malls chinos. Además de la falta de patentes y de medidas de seguridad, han detectado errores en la rotulación de alimentos, ya que muchos no tienen etiquetas en español ni sellos de advertencia, lo que incumple la normativa vigente.