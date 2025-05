"Estoy indefenso en todos los sentidos": Martín de los Santos rompe el silencio tras agresión a adulto mayor en Vitacura

22 may. 2025 - 11:07 hrs.

Martín de los Santos Lehmann, el hombre que fue formalizado por agredir brutalmente a un conserje de 70 años durante la madrugada del pasado sábado en la comuna de Vitacura, emitió sus primeras declaraciones públicas sobre el violento episodio que dejó al adulto mayor con múltiples fracturas faciales y el riesgo de perder su ojo derecho.

"Estoy en riesgo"

En una breve conversación telefónica con el matinal Mucho Gusto, De los Santos —quien quedó con arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares— manifestó sentirse “indefenso” frente a la situación judicial que enfrenta.

“Estoy esperando que nos llegue toda la información, porque hay un hecho muy reciente y estoy muy indefenso en todos los sentidos, y no puedo hablar mucho la verdad. Estoy en riesgo”, señaló, sin entregar mayores detalles sobre la fatídica noche.

Durante esta jornada, el formalizado publicó varias historias a través de su cuenta de Instagram, donde afirmó haber sido víctima de agresiones con objetos contundentes —incluyendo fierros—, lo que lo habría llevado a buscar refugio en el Centro de Justicia.

"Estoy colaborando con la justicia"

“Durante días guardé silencio. Hoy empiezo a hablar. Fui brutalmente agredido cuando intentaba refugiarme en el Centro de Justicia. Corrí para salvar mi vida y si no me escondo bajo un auto, hoy no estaría escribiendo esto”, aseguró en la red social.

En las siguientes publicaciones, sostuvo que se encuentra en proceso de recuperación, pero advirtió que el caso “no termina aquí”.

“Estoy recuperándome, pero esto no termina aquí. Hablaré con pruebas, testigos y documentos (...) He entregado todos los antecedentes médicos necesarios. Estoy colaborando con la justicia y espero que se respeten los procesos. No haré más declaraciones por ahora”, añadió.

Víctima de agresiones anteriores

Cabe recordar que días antes a estas declaraciones, De los Santos ya había denunciado haber sido víctima de una violenta agresión por parte de un grupo de ocho personas. Según su relato, fue golpeado durante más de 30 minutos con la presunta intención de matarlo.

“Terminé con costillas fracturadas, lesiones graves y, desde entonces, he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia”, denunció en esa instancia.