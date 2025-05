¿Cómo funciona el pago con carnet? Conoce las respuestas de las principales dudas del nuevo método de pago

19 may. 2025 - 15:35 hrs.

Gran curiosidad causó el anuncio de que hay personas habilitadas para usar carnet de identidad como medio de pago en determinados comercios, gracias a una alianza privada que permite a reparticiones estatales (municipios, por ejemplo) y empresas transferir el dinero de beneficios a la cédula.

Dulce Frau, fundadora y CEO de Conectados, la entidad que diseñó la herramienta "ConCarnet" para pagar mediante este documento, estuvo en el matinal Mucho Gusto para abordar las principales dudas de la iniciativa.

Primero, explicó que "ConCarnet" no involucra cuentas bancarias ni aplicaciones financieras; es decir, no hace falta ser cliente de un banco para acceder a esta funcionalidad. Siempre precisando que la cédula no se convierte en una tarjeta de débito, señaló que el dinero es para satisfacer la necesidad por la que fue transferido.

Por ejemplo, en vez de entregar una caja de alimentos, un municipio deposita un monto en el carnet para que el usuario compre exclusivamente comida en locales que, por ahora, tengan el punto de venta (POS) Getnet, la máquina propiedad de Santander y caracterizada por su color rojo.

¿Cómo funciona el pago con carnet de identidad?

Por ahora, las personas habilitadas para pagar con su cédula de identidad se dividen en dos grupos:

Los beneficiarios de bonos , subsidios u otro tipo de ayudas pagadas por el Estado (municipalidades, Instituto de Previsión Social, cualquier entidad estatal).

, u otro tipo de ayudas pagadas por el Estado (municipalidades, Instituto de Previsión Social, cualquier entidad estatal). Los trabajadores de empresas.

Eso sí, para que el pago mediante carnet sea una realidad, la repartición del Estado o la empresa primero debe contratar el servicio de asignación de beneficios de Conectados.

Con el dinero en su cédula, el beneficiario puede elegir entre pagar con débito/crédito o "ConCarnet". Si prefiere esta última, tiene que acercarlo a la máquina Getnet para escanear el código QR que trae en su reverso y listo, el POS imprimirá el comprobante como lo hace en el proceso convencional.

Las principales dudas del pago con carnet resueltas

A continuación, revisa las principales dudas acerca del nuevo método de pago, resueltas por Frau en conversación con los conductores del matinal.

¿Puedo recibir el sueldo en mi carnet de identidad?

"ConCarnet" no es para el sueldo, sino la transferencia de beneficios estatales o laborales. El salario va a seguir estando en la cuenta bancaria de las personas, no se va a mover. Esta nueva función tampoco deja que los usuarios depositen dinero en su cédula, aunque en futuras etapas podría ser, según consigna Conectados.

¿Y si me roban el carnet?

Lo primero que se recomienda hacer es bloquearlo, ya sea en oficinas del Registro Civil o a través de Internet. Esto no afectará la función de tener saldo en el carnet, por ende, seguirá disponible para pagar.

Para evitar fraudes o que delincuentes ocupen el dinero de la cédula, "si haces una compra superior a los $10 mil, te llega una clave dinámica como SMS al celular para aprobar la compra", señaló la CEO de Conectados.

¿Cómo ver el saldo de mi carnet?

"Cada vez que haces una compra con tu carnet, Conectados te envía un SMS que indica 'acabas de gastar $X, te quedan $X', y vas viendo todo el registro de movimientos que has realizado. Además, hay una página web en la que puedes consultar el saldo", agregó. Dicha página es esta (clic aquí).

Por cierto, dado que los antisociales están enviando SMS con enlaces para estafar a los usuarios, Frau enfatizó que Conectados no envía mensajes de texto con links, sino solo la anterior información.

¿Por qué se ocupa el QR y no el chip del carnet para pagar?

"Lo que sucede con el chip es que es sensible: se te quiebra o se rompe (...) Lo que queremos garantizar es evitar que la persona tenga que realizar varios pasos para utilizar su beneficio. Queremos aportar una solución que sea fácil de usar", comentó Frau.

Sobre el escaneo del QR, la fundadora detalló que la única información que se obtiene es la "vigencia del carnet y que no ha estado bloqueado".

Todo sobre Carnet de identidad