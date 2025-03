Después de 46 años: Chilena encuentra en Italia a sus hijas gemelas dadas en adopción ilegalmente en dictadura

21 mar. 2025 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de 46 años, una mujer vivió quizás el momento más emotivo de su vida tras encontrar a sus dos hijas gemelas que habían sido dadas en adopción de forma ilegal en 1979, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Es la historia de María Soto, de 64 años y residente de Hualpén, en la región del Biobío, quien contó a Canal 9 Bío Bío Televisión sobre el momento en que le arrebataron a sus dos pequeñas sin su autorización.

Le robaron a sus hijas

La mujer tenía 18 años cuando fue madre de María Luisa y Valeska Jeannette en abril de 1979. Las gemelas nacieron con bajo peso, por lo que entraron al programa "Gotita de Leche".

Las pequeñas se mantuvieron ahí hasta los ocho meses de edad, cuando fueron dadas en adopción sin consultarle nada a su madre.

Un día la mujer fue a ver a sus hijas y una asistente social le dijo que "las niñas no estaban porque no era apta para cuidarlas, porque no tenía la situación económica para tenerlas. Nunca fueron a ver en qué situación estaba yo viviendo", explicó María.

Tras ello, acudió al Juzgado de Menores en Talcahuano en búsqueda de ayuda, sin embargo, otra asistente social le entregó una noticia peor: "Tus niñas no van a regresar contigo porque se fueron a Italia las dos juntas", recordó la madre.

El reencuentro

Por largos 46 años la mujer no supo nada más de sus hijas, pese a buscar incansablemente y unirse a "Hijos y Madres del Silencio", agrupación de apoyo para víctimas de adopciones forzadas y tráfico de niños en Chile.

En 2021, María envió su ADN a Estados Unidos con la esperanza de encontrarlas, lo que finalmente terminó dando resultados en 2025. Fue gracias a su nieto en Italia, del que obviamente no tenía conocimiento, quien al saber el origen chileno de su madre encontró la coincidencia genética.

Según consignó Radio Bío-Bío, el 14 de marzo pasado María recibió un mensaje en Facebook que le puso los pelos de punta: "Hola, mi hijo encontró una correspondencia con tu ADN en myheritage.com. Me gustaría entender si podríamos ser parientes. Fui adoptada por una familia italiana en 1979, junto con mi hermana gemela. Mi madre adoptiva me había dicho que mi nombre original era Valeska Toro. ¿Puedes conocerme?".

Tras ello tuvieron un emotivo reencuentro mediante una videollamada en la que María le dijo a Valeska: "Pienso mucho en ti. Toda la vida he pensado en las dos, nunca he dejado de pensar en ustedes. Jamás. Siempre en mi corazón, en mi mente".

Buscan verse en persona

Tras aquel reencuentro, ahora el objetivo de María es poder ver a sus dos hijas y cinco nietos. Busca que viajen de Italia a Chile.

"Quiero que conozcan su país, pero no es fácil viajar porque es mucha plata. Entonces voy a pedir que el Gobierno, el Estado, se haga cargo. Así como fue tan fácil arrebatarme a mis hijas de mis brazos, quiero que se hagan cargo de traer a mis niñas para poder abrazarlas, besarlas y acariciarlas", dijo la mujer.