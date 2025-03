Le pidió que cuidara a su hermana: Hijo de matrimonio asesinado en Graneros revela el último mensaje de su padre

17 mar. 2025 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

A poco menos de una semana desde el asesinato de un matrimonio al interior de su vivienda en Graneros, en la región de O'Higgins, surgen nuevos antecedentes de las horas previas del ataque.

Rodrigo González Calleja, hijo menor de Rodrigo y María Carolina, reveló que conversó con su padre horas antes de la tragedia, pues le pidió un favor a través de un audio.

Le pidió que cuide a su hermana

El joven de 22 años conversó con TVN y reveló que su padre, casi como un augurio, le envío un mensaje horas antes de su muerte y le pidió que cuide de su hermana de 27 años.

"El último mensaje que tengo de él (mi padre) es del martes, a las 10 de la noche, en el fondo encargándome que me preocupara de mi hermana, que la cuidara y todo", recordó Rodrigo.

Esa madrugada, los dos hijos estaban en Santiago cuando les avisaron de la muerte de sus padres: "Fue un momento de impotencia, terrible, de no poder estar allá, de no poder ayudarlos. Y también de duda, porque uno no cree que lo que le están diciendo no es verdad. Un poquito de desesperación, de no saber qué hacer y cómo actuar", reveló el hijo.

El recuerdo de sus padres

Rodrigo comentó que "a mi mamá la recuerdo súper entregada hacia el resto, y a mi papá también. De hecho, su último proyecto fue en torno a que se dio cuenta de que era súper bueno para resolver favores. Tenía los datos de todos, le gustaba mucho ayudar a la gente, sobre todo a sus amigos huasos".

Para finalizar, hizo un llamado a quienes tengan información del enigmático caso: "Les pido que se pongan en nuestro lugar. La impotencia que tenemos de encontrar a los responsables...".

Hasta ahora no hay detenidos por este doble asesinato, aunque desde el citado medio aseguraron que la PDI ya cuenta con sujetos de interés.

