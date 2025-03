Con gritos de "Fuera Valencia": Presidente Boric celebra 3 años de Gobierno destacando logros y con llamado a fuerzas progresistas

16 mar. 2025 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del acto de apoyo por los tres años del Gobierno de Gabriel Boric, el Presidente se acercó al escenario apostado a las afueras del Palacio de La Moneda para agradecer el compromiso de sus simpatizantes y hacer un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas de cara la próxima carrera presidencial.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

El jefe de Estado comenzó agradeciendo a las personas y organizaciones sociales que lo apoyan, destacando que los logros del Gobierno se deben al impulso que han hecho estos: "Un hombre o una mujer no pueden pararse en ningún escenario, si no es con el respaldo de un pueblo, y quiero que sepan que los avances que hemos logrado no hubieran sido posibles sin la organización de ustedes", dijo.

"Es cierto que hay muchas cosas que no hemos logrado todavía. (...) La utopía nos sirve para caminar, para seguir caminando con un norte de transformación social. Y eso es lo que estamos haciendo desde este Gobierno", agregó.

Luego explicó que "uno no puede esperar que desde un Gobierno no nos toquen problemas, pero lo hemos hecho siempre con la convicción de que tenemos las manos limpias y sepan ustedes que como Presidente de la República, no solo jamás traicionaré esa confianza, sino que además a la corrupción de cuello y corbata la vamos a combatir siempre venga de donde venga".

Esto generó que los presentes comenzara a gritar "Fuera Valencia", en referencia al fiscal nacional Ángel Valencia, cuestión que el Presidente no le dio mayor importancia y señaló que las diferencias entre instituciones son circunstanciales, pero que todas trabajan con el mismo objetivo: el bien de Chile.

Llamado a la unidad del progresismo

En cuanto a la unidad del progresismo, Boric sostuvo que "los desafíos que enfrentamos hoy día en el mundo requieren de la conciencia de que no podemos seguir enfrentando estos desafíos por separado".

"Cuando avanzan los extremismos y los fanatismos, cuando hay quienes quieren que retrocedamos en derechos, cuando algunos plantean que durante estos cuatro años no se ha hecho nada, que nuestra voz se levante fuerte para decir que con unidad de todas las fuerzas progresistas (...) vamos a darle continuidad a este proyecto", añadió.

Gabriel Boric terminó su discurso indicando que "para mí es un orgullo ser su Presidente y sepan que mi compromiso estará hasta el último día de nuestro mandato trabajando firmes por hacer un país más justo, más igualitario, más seguro y más feliz".

