Vodanovic descarta nuevamente una candidatura presidencial: "Tengo un compromiso con los vecinos de Maipú"

14 mar. 2025 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, descartó nuevamente una eventual candidatura presidencial y aseguró tener "un compromiso irrestricto con mi comuna".

Según consignó La Tercera, durante un seminario sobre delincuencia comunal organizado por Clapes UC, Vodanovic manifestó que "mi disposición creo que todos la conocen y no es sorpresa, la he dicho en público y la he dicho en privado: yo tengo un compromiso con los vecinos de Maipú".

"Espero ser una persona coherente, que honre su palabra, eso lo he transmitido en todas las instancias y estoy seguro de que la reflexión política de mi partido también entiende el compromiso que significa el quehacer municipal, el vínculo de confianza que uno construye con la ciudadanía", agregó.

En la misma línea, el jefe comunal de Maipú sostuvo que "yo estoy convencido de que vamos a tener mejores liderazgos, más preparados, que van a poder encauzar esa tarea y ahí estaremos nosotros al lado para apoyarlos".

"No asumir desafíos políticos para los que uno no se siente del todo preparado"

"Dentro del FA soy un militante más, voy a hacerme parte de las discusiones internas que tenemos que dar este fin de semana y apoyaré las decisiones colectivas que de ahí salgan. Mi voluntad ustedes ya la conocen en público y en privado, yo tengo un compromiso irrestricto con mi comuna, creo que cuando uno establece compromisos con la ciudadanía, parte importante de la credibilidad que va generando en la política es cumplir esos compromisos", insistió.

Vodanovic recalcó que le da "un valor muy importante a honrar la palabra y además lo he dicho anteriormente: creo que para este tipo de desafíos uno requiere de otras condiciones, de otra preparación".

"También creo que uno es responsable con el proyecto político de no asumir desafíos políticos para los cuales no están las condiciones y uno no se siente del todo preparado, por tanto, yo confío que hoy día la decisión del FA es buscar un liderazgo que sí reúna esas condiciones y nosotros vamos a apoyar eso", sentenció.