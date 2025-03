Conductor manejaba vehículo chocado, sin licencia y con multas de más de $700 mil

14 mar. 2025 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana de viernes se realizó una nueva fiscalización vehicular en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, instancia en la que fue controlado un conductor que manejaba sin nunca haber obtenido licencia de conducir.

Además, al verificar la situación del vehículo, se comprobó que mantenía 12 multas sin pagar, las que acumulaban $720 mil de deuda.

Auto chocado, sin licencia y con la patente mal puesta

Además de no contar la licencia de conducir, el chofer no tenía la documentación respectiva del auto, motivo por el que el vehículo tuvo que ser retirado de circulación. "En primera instancia me dijo que los documentos los tenía en la casa, quería que lo dejara irse", señaló uno de los fiscalizadores.

El conductor, identificado como Luis, reveló a Mucho Gusto que compró el auto el año pasado y que justamente ahora iba rumbo a un taller.

Sobre la falta de licencia, argumentó que "está en trámite para sacarla" y que durante estos meses había preferido no sacar el auto para evitar ser fiscalizado.

12 multas sin pagar

Por otra parte, el conductor señaló que las multas del auto, que acumulan $720 mil, corresponden al dueño anterior: "Yo sabía de un par de multas, pero soy su tercer dueño", afirmó.

El auto contaba además con vidrios polarizados y con la patente delantera a un costado de la zona del parachoque y no en la parte central. Uno de los fiscalizadores explicó que aquello "no corresponde, porque son condiciones técnicas deficientes".

Luis explicó que había comprado el auto chocado y que mantenía la patente a un costado porque no podía ubicarla en el lugar en el que el vehículo estaba dañado.

