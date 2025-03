Madre denuncia que chofer de bus no dejó subir a su hijo en silla de ruedas: "Con las manos nos dijo que no"

13 mar. 2025 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre denunció que un chofer no dejó subir a su hijo de ocho años en silla de ruedas a un bus en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. El hijo de la afectada sufre de distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que causa la pérdida de la función muscular de manera progresiva.

La denuncia de la madre del niño

Según informó El Llanquihue, Paola Huenuanca llegó al terminal de buses de Puerto Montt acompañada de su hijo, llamado Alonso, que venía de la Teletón y que se preparaba para acudir al colegio.

En ese momento, vio que un bus estaba en el andén y que se preparaba para salir, por lo que hizo una seña para tomarlo.

"Me señaló que no y tampoco abrió la puerta"

Según el relato de ella, el conductor le hizo un gesto para hacerle saber que no los dejaría subir al bus: "El conductor me señaló que estaba atrasado, así que no", contó.

"Me señaló que no y tampoco abrió la puerta. Nos acercamos, pero como nos ignoró, optamos por alejarnos, ya que no nos dejaría subir, como sí lo hizo con otros pasajeros", afirmó.

La afectada afirmó que el bus no salió inmediatamente del terminal, puesto que había otros buses esperando lo mismo, por lo que no había razón para no dejarlos abordar: "No nos dio ninguna opción. Solo con las manos nos dijo que no", remarcó Paola

Inician proceso por oficio

La Seremi de Transportes inició un proceso por oficio al ser notificada de este episodio, mientras que el terminal de buses mencionó que la concesionaria del recinto no ha tomado conocimiento formal del hecho.

La madre de Alonso no descarta iniciar acciones legales: "Lo que queremos es que los choferes tengan más empatía con las personas que tienen discapacidad y que se trasladan en silla de ruedas", agregó.

