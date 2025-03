"Gracias a Dios tenía casco": Habla joven víctima de violento choque con el que intentaron robar su bicicleta en Maipú

12 mar. 2025 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles habló un ciclista que el pasado martes fue chocado por un vehículo conducido por desconocidos que intentaron robarle su bicicleta y otros artículos cuando iba camino a su trabajo desde Maipú hacia Providencia, en la Región Metropolitana.

El asalto ocurrió a las 05:30 horas, cuando fue chocado por sujetos que querían descender del vehículo para robarle. Sin embargo, un importante elemento de su bicicleta lo salvó.

“Me tiran un objeto grande que me llegó a la cabeza”

En conversación con Chilevisión, la víctima del asalto confesó que iba camino a su trabajo desde Maipú hacia Providencia cuando ocurrió el incidente.

“Iba camino al trabajo a las 05:30 aproximadamente cuando siento que algo me golpea y ahí en ese momento pensé que era por algo. Me subo a la cuneta y ahí me tiran un objeto grande que me llegó a la cabeza. Gracias a Dios tenía casco”, dijo el afectado, que prefirió mantener su identidad en secreto.

“Después de eso me caigo y logro pararme, le grito e intento hacer lo que más puedo, y ahí se asustan, se alejaron y pude arrancar”, agregó.

Según el afectado, no le robaron su bicicleta gracias a su casco, el cual sirvió para que los delincuentes no lo noquearan: “Como no lograron noquearme, yo pienso que quizá eso fue”.

Por otro lado, confesó que se ha enterado por redes sociales de casos similares que han ocurrido en el mismo sector y con el mismo modus operandi.

“El trauma que deja un evento así es muy complicado”

En cuanto a su bicicleta, su principal medio de transporte, dijo que “la rueda trasera quedó chueca. Tengo que arreglarla”. Sin embargo, también dijo sentir un temor de volver a ir a su trabajo a la misma hora.

“Con lo que me pasó quizá no fue para mí tan grave psicológicamente, pero quizá para otra persona pudo haber sido mucho peor. El trauma que deja un evento así es muy complicado”, relató.