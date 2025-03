Presentan proyecto para que funcionarios municipales puedan usar pistolas eléctricas

12 mar. 2025 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

Diputados de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley que busca habilitar el uso de pistolas eléctricas en funcionarios municipales.

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper manifestó que "si realmente nos la vamos a jugar por la seguridad municipal, le tenemos que dar atribuciones reales para que realmente estén en condiciones de aportar”.

"Momento de dotar a las policías"

Schalper explicó que Chile Vamos "tiene la convicción de que ha llegado el momento de dotar a las policías, a la seguridad municipal… de pistolas eléctricas para la defensa personal. Por lo tanto, vamos a habilitar este proyecto”.

Por otro lado, acusó que el Gobierno del Presidente Boric, "por sus prejuicios ideológicos en la tramitación de ley de seguridad municipal, no haya estado dispuesto a avanzar, pese a que sus senadores sí lo están”.

Su par de RN Andrés Longton señaló: “No puede ser que los taser no tengan un reglamento que habilite, mediante una formación adecuada, para que los puedan utilizar funcionarios municipales y que se intensifique su uso en las policías de nuestro país”.

“Si el Presidente de la República y el Gobierno, no comprenden la magnitud de esta crisis… la delincuencia nos va a seguir ganando la batalla”, advirtió Longton.

Mientras que el diputado Evópoli Jorge Guzmán señaló que “es absurda la posición del Gobierno". "No logramos entender, que mientras los delincuentes avanzan con armas letales, estemos en la discusión si somos o no capaces de implementar armas no letales como las pistolas taser”, agregó.

Además, Guzmán dijo que “necesitamos seguridad y no basta con discursos, basta con acciones, y una de esas es dotar a nuestras policías, a la seguridad municipal y a todos los estamentos que sean necesarios, de las herramientas tecnológicas que les permitan enfrentar adecuadamente a los delincuentes”.

