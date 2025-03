"Fue una ráfaga de disparos": Los testimonios de los vecinos de matrimonio asesinado en su casa en Graneros

12 mar. 2025 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles hablaron vecinos del matrimonio que fue asesinado a disparos al interior de su casa ubicada en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins, en horas de la madrugada.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, loshabitantes de la zona entregaron detalles de lo que percibieron cerca de las 03:30 horas, momentos en que una de las víctimas habría llamado a Carabineros para denunciar que su hogar era blanco de una serie de disparos.

El hombre era reconocido por sus empresas agrícolas

Desde el pasaje Los Frutales, en la zona Nuevos Campos, una vecina relató que el matrimonio era muy conocido en el sector, donde el hombre era reconocido por sus empresas agrícolas y sus caballos.

De acuerdo a la mujer, el sector en el que viven es pacífico, pero últimamente entre los delincuentes “se empezaron a dar datos de que el sector era tranquilo en las noches, porque la verdad es que acá no tenemos mucha seguridad”.

En ese contexto, la vecina sostuvo que hace días habría circulado un vehículo sospechoso en el lugar, en el que se trasladaban cuatro sujetos. La situación fue alertada en un grupo de WhatsApp que tienen como comunidad y que era integrado también por el matrimonio.

“Se habló de un vehículo sospechoso que andaba con cuatro individuos y Carabineros hizo retiro de este vehículo acá, porque esta calle es para un solo sentido”, relató.

"Fue una ráfaga de disparos"

Respecto al asesinato, la mujer detalló que eran aproximadamente las 03:10 horas cuando comenzó a escuchar una gran cantidad de ruidos de proyectil.

“El ruido fue una ráfaga de disparos. Fueron muchos. Yo creo que unas 15, 20 (disparos), no sé, mucho, mucho”, comentó.

"Gracias a dios no estamos lamentando algo mayor"

Juan Carrasco, otro vecino del matrimonio, mencionó que "lo lamentable de esto es que es un matrimonio inocente, víctima de la delincuencia. Gracias a dios no estamos lamentando algo mayor”. Además, destacó que “menos mal no estaban los hijos, que están en Santiago, si no hoy estaríamos lamentando una tragedia mucho mayor”.

En ese contexto, Juan hizo un llamado al alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, a que autorice la instalación de un portón que “hace muchos años se está solicitando al interior de este pasaje” por la gran cantidad de vehículos que transitan y que no son del sector.