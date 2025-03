Aerolínea deberá pagar multa por Ley Zamudio: Impidieron que mujer tomara un vuelo

10 mar. 2025 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una multa superior al millón y medio de pesos es la que tendrá que pagar la aerolínea Jetsmart, luego de que la Justicia determinara que la empresa desacatara la Ley 20.609 contra la discriminación, también conocida como Ley Zamudio, al impedir que una ciudadana venezolana abordara un avión hacia Lima, de manera arbitraria, solo por su nacionalidad.

De acuerdo a lo que señala Biobío, en el fallo se ordena a la empresa a ofrecer disculpas a la afectada, reembolsar el pasaje que perdió, pagar una multa, y además, cancelar las costas del juicio.

No la dejaron subir al avión

Todo ocurrió en diciembre de 2023 cuando Gaby Pineda tenía entre sus planes visitar a su familia. Para eso compró un pasaje en Jetsmart con destino a Colombia, pero con una escala contemplada en la ciudad de Lima. Antes de abordar el avión, cosa que nunca ocurrió, representantes de la empresa le pidieron una serie de documentos y cumplir con otros requisitos para subirse al avión.

Pineda, que para entonces tenía una residencia temporal, explicó que se les exigió la prueba de la situación migratoria en Chile y también un permiso para ingresar a Perú (país donde se haría la escala) como turistas.

Después de esto, Pineda y otros pasajeros fueron dejados a un lado de la puerta de embarque, pudiendo ver ahí cómo el avión que los trasladaría despegaba. "Nos tuvieron todo el rato diciendo que alguien iba a atendernos y esto no fue así y el avión partió y nos quedamos allí hasta que nos dieron una respuesta oficial de que no íbamos a poder abordar el avión porque no contábamos con una Visa de turismo para ingresar a Perú o una Visa definitiva".

"Después de eso, llaman a la PDI que nos saquen del área de embarque y yo me sentí terrible... todos íbamos en lágrimas y éramos el centro de atención en ese momento porque nos veían que nos llevaban de la PDI".

Tras sentir que sus derechos fueron vulnerados, la mujer decidió presentar una demanda, invocando precisamente la Ley Zamudio. "El Segundo Juzgado Civil de Concepción acogió tal acción. Determinó que la aerolínea JetSmart había realizado un acto discriminatorio en contra de mi representada en razón de su nacionalidad", dijo el abogado Luis Santander.