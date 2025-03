Fiscal responde a polémica por allanamiento a casa de Karol Cariola el día del nacimiento de su hijo: "Era urgente"

04 mar. 2025 - 17:51 hrs.

El lunes pasado se conoció que Karol Cariola dio a luz a su primer hijo, llamado Borja, que nació fruto de la relación que tiene con el diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería. Esa misma jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en la vivienda de la congresista en el marco del caso Sierra Bella, orden que fue solicitada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La medida fue criticada por el oficialismo, que afirmó que no era el momento para realizar la diligencia, teniendo en cuenta que Cariola recién había tenido a su bebé. Incluso, se apuntó a una falta de perspectiva de género en el procedimiento.

El allanamiento en la morada de la diputada comunista se concretó luego de conocerse los chats entre ella y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), donde ambas conversaban sobre instalar una clínica para mujeres con enfoque integral, siendo Sierra Bella una de las opciones, esto, previo a que estallara el caso. Al mismo tiempo, otros chats dejaron en evidencia un intercambio de palabras entre las dos cuando el escándalo se reveló.

¿Qué respondió el fiscal Cooper sobre el allanamiento?

En medio de las críticas que recibió, el fiscal Cooper argumentó a La Tercera que no sabía que Cariola estaba en trabajo de parto al momento de ingresar a su vivienda, que fue a eso de las 07:00 horas del lunes 3 de marzo. De hecho, en ese momento fue cuando se enteraron de que ella no estaba allí, sino que en un centro médico.

El persecutor recalcó la importancia de hacer la diligencia ese día, aunque reveló que la idea era llevarla a cabo la semana pasada, pero que hubo algunos aspectos técnicos que influyeron.

"Ese día lunes tenía que darle acceso a los intervinientes del caso Sierra Bella de un informe de la PDI, el 487. Ese informe contenía información que daba origen a esta investigación y si bien había dispuesto no entregar esa información a los otros querellantes del caso, sí debía hacerlo a la defensa de la exalcaldesa Irací Hassler y eso pondría en peligro el éxito de la diligencia dado el nexo entre ambas. Es más, le cuento que la idea original era efectuar la diligencia el viernes pasado, pero la orden no salió hasta ese día y por ende instruí que fuera el sábado o lunes a primera hora", explicó.

El apagón del martes pasado

Dicho esto, Cooper agregó: "Para que le quede claro a todos que acá no hay nada turbio, ni malo, ni nada. El escrito lo ingresamos por la Oficina Virtual el martes, vino el apagón, que sabemos todos los que pasó en todo Chile. Los tribunales se demoran en responder 24 horas y llegó el jueves y no pasaba nada, así que llamé al tribunal y pregunté y me dijeron que el escrito no estaba en el sistema. Fue ahí, por la premura que teníamos, que ingresé la petición de entrada y registro ese mismo día. Queda más que claro que, incluso, queríamos hacer esta diligencia mucho antes, la semana pasada".

"Evidentemente, teníamos en cuenta su embarazo y por lo mismo la brigada de la PDI dispuso a detectives mujeres que fueron ese día a la diligencia. Pero al llegar y no estar en su casa tuvimos que requerir su celular en el centro hospitalario. Le digo algo más, no podíamos retardar la diligencia porque a esa misma hora, en Maipú, otro domicilio estaba siendo allanado, no había vuelta atrás", remarcó.

"Era urgente realizar esta diligencia, si no se ponía en riesgo el éxito de la investigación"

El fiscal añadió que "recién el viernes tuvimos la orden del tribunal y cuando ingresaron los policías no sabíamos cuál era la situación de ella. Acá no hubo nada distinto a como se hace con otros casos... si hubiéramos entrado el sábado, ¿Los reclamos serían porque hicimos una diligencia con una mujer a punto de dar a luz?, dígame ¿Cuál era el mejor día?".

Acá hay un tribunal que revisó los antecedentes y nos dio la razón, el tribunal también sabía de la situación del embarazo y de quién era la imputada. No hay un trato distinto, hay un trato de igualdad ante la ley y es una investigación que está comenzando y que para avanzar y no entorpecerse era necesario hacer lo que se hizo el lunes... Era urgente realizar la diligencia, si no se ponía en riesgo el éxito de la investigación", añadió.

