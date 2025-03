Crimen de ciudadano francés en Chicureo: Decretan prisión preventiva para adulto e internación provisoria para tres menores

03 mar. 2025 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Garantía de Colina decretó este lunes la prisión preventiva para un adulto y la internación provisoria para tres menores de edad involucrados en el crimen del ciudadano francés Dimitri Weiler, quien fue asesinado a puñaladas cuando se resistió a un asalto en su domicilio en el sector de Chicureo.

Prisión preventiva e internación provisoria

Tras el crimen, catalogado como "robo con homicidio", Carabineros pudo detener a cinco personas, dos adultos y tres menores; sin embargo, el tribunal dejó a uno de los adultos en libertad, ya que el Ministerio Público no pudo acreditar su participación en los hechos.

"De acuerdo a las diligencias investigativas que se realizaron, de alguna forma no se logró vincular, no fue reconocido por las víctimas, no fue georreferenciado su equipo celular en la comuna de Colina", explicó sobre esta situación el fiscal Gonzalo Álvarez, jefe de la Fiscalía de Chacabuco.

Pese a esto, sí se acreditó la participación en el delito de los otros cuatro detenidos, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el adulto y la internación provisoria para los menores de edad.

"Respecto a los menores de 18 años no procede la prisión preventiva, mas se encuentra este símil que es la internación provisoria que es en un recinto distinto a un recinto penitenciario", detalló el fiscal Álvarez.

El tribunal decretó además un plazo de investigación de 120 días, en los cuales se deberá esclarecer las responsabilidades del adulto que arriesga una pena desde los 15 años y un día, y un tope máximo de 10 años en el caso de los menores.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

