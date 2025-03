"Con delincuentes no se dialoga, se actúa": Kast propone ampliar uso de armas tipo Taser a guardias

03 mar. 2025 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

En un punto de prensa de este lunes, el candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, propuso ampliar el uso de armas no letales tipo Taser (pistolas eléctricas) a personas que se desempeñen como guardias y vigilantes privados.

"Chile vive hoy una crisis de seguridad y eso es innegable. Por años lo fuimos advirtiendo (...) Fueron dos campañas presidenciales donde lo hicimos presente, en las distintas áreas de la seguridad", comenzó diciendo Kast.

Kast respalda uso de pistolas Taser

El candidato presidencial utilizó el caso del ciudadano haitiano que quedó en prisión preventiva por causas destrozos en el Aeropuerto de Santiago para respaldar y ampliar el uso de pistolas Taser.

Bajo lo anterior, José Antonio Kast dijo que "es en esa circunstancia que yo les pido que se pongan en la protección de los vecinos, de los usuarios, de los servicios públicos y privados, donde hay un guardia que no puede hacer nada, salvo levantar la voz".

Luego, destacó que la pistola Taser no es "letal"y que "sirve para inmovilizar a este tipo de delincuentes (...) Está comprobado, en distintos países del mundo, que el uso de esto intimida a aquellos delincuentes que van a destruir y afectar la vida de los ciudadanos, ya solo con el sonido la persona sabe que hay algo que va a ocurrir".

Sobre la discusión parlamentaria en torno a la materia, el republicano afirmó que "esta arma no letal hoy genera discusiones y toda una discusión política. Las personas están cansadas de discusiones políticas, las personas quieren soluciones reales y concretas. No queremos que siga el debate a través de los medios".

"Le hacemos un llamado al Gobierno, para que legislemos el uso de esta arma no letal para inmovilizar delincuentes y personas de mal vivir. No solamente para el uso de Carabineros y las policías, porque hoy el Gobierno dice 'las vamos a utilizar para casos de VIF, para temas de armas blancas', no. Nosotros queremos que toda persona, que tenga la instrucción y esté capacidad para ser vigilante privado, guardia de seguridad, pueda optar a tener esta herramienta. Esto requiere un avance inmediato", dijo Kast.

Por último, recalcó que "no más buenismo, no más garantismo. Con los delincuentes no se dialoga, se actúa, se ejerce la autoridad. Tenemos que recuperar el uso legítimo de la fuerza para las autoridades".

