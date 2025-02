"Se debió a una operación no deseada": Coordinador Eléctrico Nacional revela causas del masivo corte de luz

25 feb. 2025 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Juan Carlos Olmedo, dio detalles de la falla que habría originado el masivo corte de luz que se registró esta tarde desde la región de Arica y Parinacota hasta los Lagos.

"Esta falla ocurre a partir de las 15:16 de la tarde producto de la conexión de la línea de 500vz, que viene desde el norte, esto es una supercarretera que trae la energía desde el norte del país hacia la zona centro-sur, que es donde se concentra la demanda", partió diciendo.

"Esto ocurrió en una desconexión de esta línea, entre la zona de Vallenar y Coquimbo", agregó.

En esa línea, Olmedo precisó que el corte de luz "se debió a una operación no deseada en sus sistemas de control y protección de la línea".

Al ser consultado sobre esta "operación no deseada", la autoridad del CEN afirmó que "esto es como en cualquier sistema automático, que tiene una lógica bajo la cual debe operar en forma normal. En esta ocasión no siguió esa lógica. No operó de acuerdo a la lógica que se esperaba".

Olmedo precisó que se trata de "sistemas electrónicos, sofisticados, con computadores, y ese sistema electrónico no operó de la forma en que debía haber operado".

Debido a la magnitud de lo ocurrido, la autoridad indicó que "cuando ocurre este tipo de fallas, efectuamos una investigación rigurosa de la operación de todos los sistemas de control de centrales generadoras y de líneas de transmisión".

