"Estuvo a punto de matarme": Médico de Antofagasta denuncia ataque de perro de raza Akita

24 feb. 2025 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un médico denunció haber sido víctima de un ataque por parte de un perro de raza Akita durante la tarde del domingo en el sector de Jardines del Sur, en la comuna de Antofagasta.

El hombre había sacado a pasear a su perro como todos los días por una plaza del sector, a dos cuadras de su vivienda, momento en el que fue atacado por otro can que lo hirió de gravedad.

"Estuvo a punto de matarme"

Según relató el doctor a El Mercurio de Antofagasta, se encontraba paseando a su mascota, cuando otro perro que estaba en una casa en construcción botó la barrera de material ligero y se le abalanzó.

"El perro me atacó y estuvo a punto de matarme, porque me mordió la arteria femoral izquierda (...). Yo vi la muerte ahí", sostuvo la víctima, que además explicó que el animal no lo soltaba.

Tras el ataque, una vecina le entregó unas toallas para que pudiera ponerse en las heridas y así evitar el sangrado. Luego, el vecino explicó que afortunadamente se encontraba en la comuna un cirujano vascular, quien lo operó ese mismo día.

"Nunca había estado a punto de morir"

El médico dijo estar muy afectado, pues "nunca había estado en mi vida a punto de morir, nunca. Tengo 63 años y nunca había pasado por una situación de esta magnitud".

Como consecuencia, el profesional quedó con ocho cortes con desgarro de piel en ambas piernas e hizo un llamado a que las personas tomen las medidas necesarias en el cuidado de sus canes.

Cabe recordar que este tipo de mordeduras se han vuelto una constante en la región, ya que de acuerdo a datos de la Seremi de Salud de Antofagasta, en el 2024 se registraron 4.420 mordeduras en la región.