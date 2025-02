Mujer muere en pleno desarrollo de fiesta costumbrista en Frutillar: No había ambulancia en el evento

24 feb. 2025 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

En una verdadera tragedia terminó la Fiesta Costumbrista de Casmam en la comuna de Frutillar, luego de que en ese evento una mujer, de aproximadamente 50 años, falleciera de un paro cardiorrespiratorio, provocando la suspensión de la festividad.

A pesar de que recibió primeros auxilios por parte del equipo especializado, nada se pudo hacer para reanimarla.

Al respecto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, lamentó el hecho, reconociendo que no había una ambulancia para una emergencia de estas características. "Hoy día acá no había ambulancia y eso uno no lo puede negar", dijo la autoridad en primera instancia.

"Pero si había personas que pudieron hacer la maniobra de reanimación, se llamaron a los números de emergencia, pero lamentablemente la persona ni siquiera alcanzó a ser trasladada a un recinto asistencial. Todo indica que fue un paro cardiorrespiratorio", recalcó.

Con miras a que episodios de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, el jefe comunal aseguró que "en el futuro tenemos que exigirlo, más que solicitar. Vamos a tener que exigirlo porque efectivamente acá la municipalidad entrega una subvención a esta fiesta costumbrista. Pero tenemos que apoyarnos mutuamente siempre, el municipio, con la junta de vecinos, con todas las organizaciones comunitarias", según consigna el medio local Diario de Chiloé.

De la misma manera, se comprometió a prestar ayuda a la familia de la mujer fallecida el día domingo. Todo esto mientras se investigan las causas de su muerte.