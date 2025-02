Columna de Mauricio Morales: "Frente Amplio mejor humillado, que humillado y derrotado"

23 feb. 2025 - 20:30 hrs.

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Salvo en el plebiscito constitucional de 2023, el gobierno ha sido derrotado en todas las elecciones. En el referéndum de 2022 quedó reducido a un magro 38% luego de la paliza que le propinó el "Rechazo". En las elecciones de consejeros constitucionales obtuvo apenas 16 de los 50 escaños, y vio cómo el Partido Republicano se quedaba con una amplia mayoría del 35% de los votos y 23 cupos. En las elecciones de alcaldes de 2024 consiguió 110 comunas, 40 menos que en 2021. Si en 2021 los alcaldes oficialistas gobernaban al 51.3% de los chilenos, en 2024 bajó a 37.6%. En la elección de concejales y de CORES, el oficialismo tuvo su peor registro histórico, mientras que en gobernadores regionales, aunque era esperable, perdió Arica y Parinacota, Aysén, y si sumamos a la DC, también perdió la RM- Claudio Orrego es independiente- y Maule.

Dado que generalmente las elecciones locales predicen el resultado de la elección presidencial del siguiente año, la izquierda sabe que sus probabilidades de éxito en 2025 son muy bajas. No existe figura alguna de ese sector político- me refiero a líderes del PC o del FA- que pueda derrotar al candidato o candidata de derecha en una segunda vuelta. Adicionalmente, la aprobación presidencial de Boric no ilusiona, pues se mantiene en torno al 30%.

¿Qué hacer en este escenario? El PC/FA debe implementar la misma estrategia que usó el PS para las elecciones de 2009: llevar a otros a la hoguera. En 2009 el PS de Escalona apoyó sin chistar a Frei, lo que trajo como consecuencia que la centroizquierda se fracturara en tres candidaturas: Frei, Marco Enríquez-Ominami, y Jorge Arrate. Los costos, como era de esperarse, no los pagó el PS, sino que la DC, que ofició como el rostro de la derrota a manos de Piñera.

Por tanto, si el FA/PC es astuto, pujará por la candidatura de Bachelet. Es cierto que dicho apoyo representa una humillación programática sin precedente alguno en la historia de Chile, pero la necesidad tiene cara de hereje. Da lo mismo que se repita a los cuatro vientos que hay una contradicción inexplicable entre haber vapuleado odiosamente los 30 años de democracia, para luego respaldar a una figura que no solo fue parte de esos 30 años, sino que además ha sido duramente criticada especialmente por los líderes del Frente Amplio.

En estas condiciones, al FA/PC solo le interesa cobrar caro por deponer sus aspiraciones presidenciales en favor de Bachelet y conseguir a cambio una negociación favorable de cara a las elecciones legislativas. ¿Para qué llevar un candidato propio si es otro el que puede hacer la pega?, ¿es necesario exponerse nuevamente a una derrota?, ¿qué sentido tiene disputar una presidencial si hay otros grupos más ambiciosos y ávidos de poder como el PS?, ¿no será mejor buscar un acuerdo electoral favorable para defender al bloque en la Cámara y el Senado? Desde mi perspectiva, para el FA/PC es mejor una humillación- apoyar a Bachelet- que una humillación y una derrota, que implicaría perder una primaria con Bachelet, para luego apoyarla en primera y segunda vuelta.

Si Bachelet es inteligente, dirá "paso", pero su partido la presionará hasta el final. Creen que es posible ganar, sobre todo si la derecha radical se fortalece y Matthei se hunde. En un mano a mano entre Bachelet y Kast, o entre Bachelet y Kaiser, las posibilidades de un tercer mandato de la líder más importante en la historia de Chile aumentan considerablemente. Es una apuesta muy riesgosa, pero imaginemos por un momento que ese escenario se da y que Bachelet triunfa. ¿Es tan terrible para el FA/PC? En absoluto. Seguramente será solo comparsa en el nuevo gobierno, pero podrá decir que Boric ha sido el primer Presidente en entregar el poder a uno de los suyos luego de 20 años. Además, seguirá con presencia en algunos ministerios y subsecretarías, y la burocracia estatal también será parte del botín.

No hay por dónde perderse entonces. Si Bachelet compite y pierde, es el socialismo democrático quien cargará con la derrota. Si Bachelet gana, el FA/PC se mantiene el poder y seguirá gozando de todos los beneficios que otorga administrar el Estado. En una de esas, además, Bachelet insiste en que Chile necesita una nueva Constitución, y capaz que vayamos por un tercer proceso. Eso es miel tanto para el PC como para FA.

