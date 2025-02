Habría sido vista con un hombre adulto: Menor de 13 años permanece desaparecida hace una semana en Estación Central

21 feb. 2025 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una semana lleva desaparecida Ivone Alvarado, menor de 13 años que está siendo buscada intensamente por su familia y que fue vista por última vez saliendo de su departamento en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, el pasado viernes 14 de febrero.

Yuri, la madre de la joven, aseguró en conversación con Meganoticias.cl que no sabe nada sobre el posible paradero de su hija, quien no informó hacia dónde se dirigía cuando dejó su hogar.

¿Qué se sabe de la desaparición de la menor en Estación Central?

La madre de Ivone contó que "ella desapareció cuando faltaban unos minutos para las diez (de la noche) y salió de acá de la casa".

"Lo que pasó fue que ella tocó la puerta y yo me demoré un par de minutos en abrirla y se fue", agregó.

Sobre su destino, dijo que lo desconocen, pero que según la información que recabaron "ella se dirigió al Metro San Alberto Hurtado, ahí fue hasta donde la siguió la policía por las cámaras".

Yuri dijo que las imágenes revelaron que su hija se bajó en la estación Cal y Canto y tomó un taxi. "Y de ahí ya no sé el paradero de ella".

Habría sido vista con un hombre adulto

Al ser consultada si tienen alguna hipótesis sobre dónde podría haber ido Ivone, respondió que "no, no tenemos ninguna. Yo no conocía a nadie en Cal y Canto, quizás ella sí conocía, pero no me lo dijo a mí".

De todos modos, reveló que la menor habría sido vista con un hombre moreno de entre 30 y 40 años. "Un compañerito de colegio la vio en el Aquapark de Peñalolén, y entonces nosotros recibimos este dato. Esas cámaras las están todavía investigando", señaló.

Respecto a si habían tenido algún tipo de discusión que podría haber provocado que la niña se molestara y se fuera del departamento, Yuri expuso que "yo le había llamado la atención por algo que había hecho, pero no fue una discusión fuerte, muy grave, era como que yo le dije 'no vuelvas a hacer eso'".