Confirman que Carabineros comenzará a usar pistolas taser en procedimientos por violencia intrafamiliar

17 feb. 2025 - 22:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó que próximamente Carabineros comenzará a usar pistolas eléctricas no letales, también conocidas como pistolas taser. Su utilización se restringirá solamente a procedimientos por violencia intrafamiliar.

Hace varios meses se analizaba la opción de dotar a las policías con esta arma, la cual a través de descargas eléctricas inmoviliza temporalmente a una persona. A contar de marzo, Carabineros ya estaría adoptando casos con estas pistolas en la Región Metropolitana.

¿Por qué se usarán pistolas taser solo en casos de VIF?

El uso de armas de fuego por parte de Carabineros en episodios de violencia intrafamiliar podría resultar desproporcionado, considerando que en la mayoría de los casos los agresores portan armas blancas. Ese escenario habría sido clave para que el uso de esta arma no letal se aplique exclusivamente en estos hechos.

También se definió que el funcionario policial que porte el dispositivo debe contar con una certificación actualizada y prácticas de uso. Los disparos no podrán dirigirse a los ojos, genitales u órganos vitales y no se podrán utilizar contra niños, niñas y adolescentes.

¿Qué dijeron las autoridades por las pistolas taser?

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó que "se va a realizar un (plan) piloto en la Región Metropolitana y se va a trabajar, por las características y el perfil del uso de esa arma, y de los delitos a los cuales está asociado, en casos de violencia intrafamiliar".





"En las próximas semanas, Carabineros tiene que hacer el plan de adquisición para ese proyecto piloto, porque lo que se deben adquirir son las últimas versiones de ese tipo de arma, por las características que tiene esa arma. Los resultados de ese piloto se van a conocer públicamente, pero el protocolo ya ha sido aprobado por Carabineros", agregó.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que "nos alegramos de que el Gobierno haya tomado la decisión de implementar finalmente las pistolas no letales, conocidas como taser, para proteger la vida de nuestros Carabineros. Creemos que es fundamental implementarla no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino que en cualquier agresión con arma blanca o cualquier elemento que no sea una pistola letal en contra de ellos".