Fiscalía archiva causa por amenazas contra nieta de María Ercira: ¿Por qué se habría tomado la decisión?

17 feb. 2025 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Tras nueve meses de investigación aún sigue siendo un total enigma el paradero de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció en mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso. La nieta de la mujer, Carla Hernández, ha sido la cara que ha visibilizado el caso que afecta a la familia, lo que le ha traído una serie de consecuencias.

Como se reveló la semana pasada, Hernández recibió fuertes amenazas a través de redes sociales, las cuales si bien denunció, la Fiscalía ya las archivó.

¿Qué se sabe sobre las amenazas recibidas por la nieta de María Ercira?

Fue a través de Facebook que la nieta de María Ercira recibió audios, en donde se le aludía específicamente a ella como responsable de lo que le ocurrió a su abuela.

En primera instancia, los amedrentamientos fueron de manera anónima, pero posteriormente se dio a conocer el nombre de la mujer detrás de las amenazas, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de actos.

"En diciembre yo recibí amenazas de parte de una persona a través de Facebook, donde me culpaba a mí por la desaparición de mi abuela, y me decía que, como yo era un rostro conocido, a ella no le costaba nada identificarme en la calle y sacarme la concha...", contó Carla.

"Obviamente, yo fui con esas amenazas a Carabineros, llevé el audio y efectivamente esta persona tenía antecedentes por amenazas", agregó.

¿Por qué se archivaron las amenazas contra la nieta de María Ercira?

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero la causa fue archivada a finales de enero.

"Si la fiscalía está archivando es porque estiman que no tiene antecedentes suficientes para configurar el delito de amenazas, ya sea porque no está segura de que la persona que se dice que amenazó realmente amenazó o porque estiman que los antecedentes de la amenaza en realidad no son serios", explicó el exfiscal Claudio Uribe.

"Esta causa no necesariamente se cierra. La nieta de María Ercira tiene bastantes remedio contra esto. Podría, por ejemplo, presentar una querella y podría pedir el desarchivo de la causa", aseguró.