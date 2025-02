Turista brasilera se topa de frente con un puma en Torres del Paine: Video muestra el momento

14 feb. 2025 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento exacto en el que una turista de nacionalidad brasilera se topó de frente con un puma en un sendero del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes.

El registro fue captado por la propia extranjera, quien se encontró cara a cara con el felino en una zona habilitada para realizar trekking en el parque nacional.

El video

La mujer, identificada como Mariana Cabral, publicó el video en su cuenta de TikTok junto a la frase "sorpresa en el camino", en referencia el gigantesco puma que se le apareció.

Tal como se ve en el video, la mujer se topa de frente con el puma, el que de todas maneras continúa caminando lentamente mientras la mira de manera atenta, para luego perderse en el camino.

El encuentro ocurrió a plena luz del día, en la zona donde hay carteles que indican la división del sendero hacia el Mirador Base Torres y hacia la ONG AMA.

El video fue publicado hace tres días y acumula un millón y medio de visualizaciones, además de 243 mil likes y más de 2.000 comentarios.

Todo fue tan casual que los usuarios quedaron maravillados y aprovecharon de bromear en los comentarios: "El puma: No se salga del camino joven, hay animales salvajes...", "qué educado el puma, usando el caminito lo amo", "esa puma la han fotografiado muchas veces y ha aparecido en documentales si no me equivoco".

¿Qué hacer si me encuentro un puma?

Según información del SAG, el puma por lo general no es agresivo ni ataca a humanos, aunque en caso de encontrarse con este animal se deben seguir las siguientes recomendaciones: