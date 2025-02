"Pensé que me había comido": Kayakista que fue ingerido y escupido por una ballena en Magallanes comparte su testimonio

13 feb. 2025 - 00:20 hrs.

¿Qué pasó?

Como sacado de una película, un joven fue ingerido y luego escupido por una ballena mientras practicaba deporte a bordo de un kayak al sur de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Una historia que sería difícil de creer si no fuera porque todo quedó registrado en un video, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

En conversación con 24 Horas, Adrián Simancas -el protagonista de la noticia- ahondó en lo que, gracias que no pasó a mayores, terminó siendo una anécdota. "Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima. No entendía qué estaba pasando", relató el joven.

Adrián se encontraba practicando pack rafting junto a su padre en el sector de Bahía El Águila, cuando de un momento a otro emergió, a su lado, el cetáceo.

Así fue como la ballena -aparentemente jorobada- abrió su boca e ingirió a Adrián de forma accidental, mientras se alimentaba de peces. "No entendía qué estaba pasando y entonces, con todo, me hundo. Pensé que me había comido", compartió el joven.

Por otro lado, Dell Simancas -padre de Adrián- mantuvo la calma y acudió rápidamente a auxiliar a su hijo. "No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado", señaló.

Finalmente, para la sorpresa de muchos, el joven kayakista salió ileso de su interacción con el gran cetáceo y todo quedó en una insólita anécdota.

