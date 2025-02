Histórico atleta chileno se hace viral mostrando su kiosco en Santiago: A sus 84 años vende calendarios y letreros

11 feb. 2025 - 14:23 hrs.

Víctor Toro Flores fue un destacado atleta chileno, ganador de más de 80 maratones y tres veces campeón sudamericano. Actualmente, a sus 84 años de edad, es dueño de un kiosco ubicado en el corazón de Santiago, en calle San Antonio 347.

Hasta allí llegó Felipe Ñancupil, quien se dedica a ayudar a emprendedores mediante la creación gratis de videos, logrando impulsar sus ventas o hacerlos conocidos para los usuarios de redes sociales.

Los dos protagonizaron una emotiva conversación que se hizo viral en TikTok e Instagram. En una primera parte, el adulto mayor le relató parte de su vida, para que luego el influencer promocionase los servicios que presta el otrora deportista apodado "Torito".

El emotivo relato del histórico exatleta

La interacción comenzó con la tradicional oferta que Ñancupil le hace a sus entrevistados: "¿Qué prefiere: que le regale $20 mil o que hagamos un video para promocionar su negocio?". La respuesta del comerciante fue "como quiera usted", agregando un "lo dejo a consciencia suya" ante la idea de subir el monto a $50 mil.

Víctor comentó que se desempeña en ese kiosco hace 65 años: "Algo se vende... los diarios, los calendarios, es poco lo que se vende aquí ahora. Me vengo a pie del Parque O'Higgins pa' acá (...) me siento bien físicamente. Para la edad que tengo debiera estar en la casa, pero no".

Junto con relatar que antes vendía en la Alameda y que sus hermanos murieron jóvenes, "Torito" contó que trabajó con su mujer en el local de calle San Antonio (entre Merced y Huérfanos): "Está descansando ella", dijo con la voz entrecortada, refiriéndose a que también falleció.

Su emotiva historia conquistó el corazón del influencer, que terminó regalándole los $50 mil antes de hacer el video promocional: "¿Cómo chuc... vay' a partir el año si no tení' un calendario? ¿Cómo se te ocurre vender algo o arrendar si no tení' un letrero?", comenzó manifestando Felipe, publicitando en su estilo los productos que comercializa el exatleta nacional.

Tras la viralización del video promocional, Ñancupil visitó a Víctor para saber cómo le estaba yendo. El quiosquero contó que mucha gente lo había visitado, mostrándose disponible para quienes deseen sacarse una foto con él, una leyenda del atletismo chileno.