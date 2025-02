"Se pueden producir golpes de calor": Jaime Leyton pronostica "varios sectores" con temperaturas por sobre los 40° este domingo

09 feb. 2025 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó la mañana de este domingo un reporte actualizado sobre el calor intenso que se ha registrado este fin de semana en la zona centro y centro-sur del país.

Dentro de las buenas noticias, está un descenso de las temperaturas en la Región Metropolitana, sin embargo, el profesional advirtió de "varios sectores" más hacia el sur, en donde se registrarían temperaturas por sobre los 40° C.

Bajan las temperaturas en Santiago

El profesional explicó que gracias a una "masa de nubosidad baja" que está presente desde el sector costero de Atacama a Valparaíso, las temperaturas en la capital bajarán en algunos grados respecto a las jornadas anteriores.

"En Santiago bajan las temperaturas, porque esta nubosidad baja, que se genera por un cambio en la estabilidad, ingresa aire fresco a la Región Metropolitana, evitando que sigan aumentando las temperaturas respecto del día de ayer que tuvimos 35,9°", relató.

"Se pueden producir golpes de calor"

Sin embargo, desde O'Higgins al sur actualmente no hay nubosidad costera por la presencia de "viento del este", cuestión que va a "sobrecalentar" la "masa de aire cálido subtropical" ya presente en la zona. Dado esto, se espera que las zonas con mayores temperaturas de este domingo sean las regiones del Maule, Ñuble y parte del Biobío.

"Desde la región de Maule hasta la región de Ñuble, incluso Biobío, se proyecta esta muy, muy alta temperatura en que podría alcanzar, incluso, superar los 40° en varios sectores, particularmente de la región de Ñuble y de la región de Maule", advirtió Leyton.

De acuerdo al pronóstico, la ciudad de Talca espera esta jornada una máxima de 40° C, mientras que en Chillán se pronostican unos 41° C, temperaturas que podrían superarse en sectores rurales. "Temperaturas de 40° ya es calor intenso, ya de ahí hacia arriba no hay ninguna otra categoría", dijo el meteorólogo.

"Hay que tomar todas las medidas del caso, porque ya desde los 38° hacia arriba se pueden producir en las personas golpes de calor, lo que trae consecuencias que son biológicamente, o anatómicamente, perjudiciales para la salud", cerró.

Todo sobre Megatiempo