Alejandro Sepúlveda ante alarma meteorológica por calor extremo: "Podríamos tener marcas de 40° y más a la sombra"

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su reporte de El Tiempo para este fin de semana que estará marcado por el "calor extremo" en la zona centro y centro-sur del país.

Debido a una "dorsal en altura", la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma -su nivel de aviso más elevado- por un "evento extremo de altas temperaturas" en el Maule y Ñuble, mientras que el resto de la zona centro y la región del Biobío se mantienen en alerta por "altas temperaturas extremas".

Ante este escenario, Sepúlveda explicó que en las zonas en donde está vigente la alarma meteorológica se esperan "marcas de 40° y más a la sombra", temperaturas que pueden ser ampliamente superadas a pleno sol.

En medio de su pronóstico para todo el país, el periodista informó que desde la región de Valparaíso al sur, este sábado, se evidenciará el calor extremo. "De 33 grados con 4 décimas hacia arriba ya es calor extremo. Está sobre lo que debiese estar en esta época", detalló.

Dentro de las temperaturas de este sábado destacan los 38° C en Los Andes y el interior de Valparaíso o los 37° C en Rancagua, la capital de O'Higgins. Sin embargo, estas no serán las temperaturas más altas de la jornada.

De acuerdo a Sepúlveda, se esperan "39° en Talca", la que podría ser la temperatura más alta del sábado en grandes ciudades, "pero puede que en Pelarco, en Pencahue, en San Clemente, rondar los 40° fácilmente".

"Acá hay alarma porque este calor se extiende también para mañana", dijo en referencia al Maule y Ñuble. "Mañana en esta zona podríamos tener marcas de 40° y más a la sombra", cerró.

