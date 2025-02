Fue apuñalado por menores de edad: Conductor de aplicación sufrió violento asalto en La Serena

06 feb. 2025 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de aplicación sufrió un violento asalto mientras iba a bordo de su vehículo en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, a manos de cuatro delincuentes, todos presuntamente menores de edad, quienes fingieron ser pasajeros para atacarlo.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas del pasado lunes 3 de febrero, mientras la víctima se movilizaba por la población 17 de Septiembre. Aunque los agresores no lograron sustraerle su automóvil, sí le quitaron especies de valor y le provocaron heridas con un arma blanca.

"Me llenó de sangre"

"Yo trabajo hace muchos años en esta aplicación y nunca me había pasado nada. Y llego al punto que al final de (calle) Arauco doblé a la derecha y eran dos niños (que querían abordar el vehículo como pasajeros). 'Dos niños. Tranquilo', dije yo", relató el conductor al medio Mi Radio.

"Se suben, no alcanzo a salir y uno me empieza a apuñalar. Se subieron atrás y me empezaron a apuñalar. Empezamos a luchar y a defenderme yo, entre los nervios. Se subieron dos, después llegó uno más y después llegó otro más, por el lado derecho. Niños más o menos como de 13 a 14 años", agregó la víctima.

El trabajador recordó que el delincuente que se posó a su lado derecho "me tiraba combo por dentro", mientras que por el otro costado "me apuñalaban", añadiendo que el agresor "me llenó de sangre".

Durante el asalto, uno de los antisociales "me robó el reloj, me robó una cadena de plata que tenía y los otros me robaron todos los diarios, los documentos, un teléfono", relató al citado medio.

Víctima llegó sus propios medios hasta una comisaría

Pese a las heridas, la víctima llegó por sus propios medios hasta Carabineros para pedir ayuda. "Me di la vuelta y llegué ensangrentado, llegué, estacioné en la Comisaría de la Florida. Carabineros me llevó al consultorio que está al lado, de ahí llaman al SAMU y después al hospital".

De acuerdo al diagnóstico médico, el trabajador aseguró a Mi Radio: "tengo cuatro puñaladas, tengo un punto y golpes, hematomas por todos lados, los combos".

En cuanto a la investigación para atrapar a los responsables, el Ministerio Público instruyó a personal de Carabineros para que se haga cargo de las diligencias. Los próximos pasos a seguir es el empadronamiento de testigos, la toma de declaraciones de la víctima, la búsqueda de cámaras de seguridad, entre otras.