"Lo hago desinteresadamente": La historia del sureño que participa de huelga de hambre por megaincendio pese a no ser damnificado

06 feb. 2025 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado domingo, cinco personas iniciaron una huelga de hambre en protesta por la poca respuesta de las autoridades tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso, el 2 y 3 de febrero del 2024.

La huelga, en la que participan dos mujeres y tres hombres, es liderada por damnificados de los incendios que buscan visibilizar su caso y pedir ayuda del Gobierno. Sin embargo, llamó la atención el caso de Luciano Quintana, quien no perdió su casa a causa de las llamas y ni siquiera vive en la región, por lo que ha recibido diversas críticas.

"Lo que yo hago es desinteresadamente"

Quintana registra domicilio en Valdivia y lidera la "Asociación de Víctimas". En conversación con La Estrella de Valparaíso aclaró que "todo el mundo sabe que no soy víctima (del incendio). Aquellos que me nombraron presidente de la agrupación lo saben", explicó.

Este hombre, que trabaja dese hace 23 años en construcción y que es dueño de una empresa de fabricación de muebles, relató que llegó a la zona pocos días después de la catástrofe, porque unos amigos se lo pidieron a causa de la popularidad que tiene en redes sociales, ya que cuenta con más 45 mil seguidores en TikTok.

No obstante, aclaró que "yo jamás he puesto lo que hago con los vecinos, porque lo que yo hago es desinteresadamente (...) Lo que más me motivó acá fue el nivel de catástrofe".

"Me fui involucrando, fui conociendo a los dirigentes, y finalmente se formó esta agrupación (Víctimas Atentados en Chile 2 y 3 de febrero), que está conformada por dirigentes de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Tengo el respaldo de ellos (...) Fue creada el 6 de marzo, después de haber trabajado casi 20 días con los vecinos en terreno", añadió.

Se defiende de las críticas

Pese a que ha sido uno de los protagonistas de la causa, Quintana ha recibido varias críticas por no ser uno de los damnificados, e incluso lo han acusado de tener ganancias con su participación en la huelga.

"Soy voluntario. Si alguien tiene pruebas de que me pagan, que las publique, porque yo, gracias a Dios, tengo la conciencia tranquila, trabajo en construcción y los pasajes siempre me los he pagado yo", afirmó. Además, contó que viaja 1.200 kilómetros para algunas reuniones en el Congreso y luego regresa a trabajar al sur.

"Cuando vengo más días, me quedó con amigos míos, no son víctimas de los incendios (...). Siempre le he dicho a mis vecinos que yo jamás les voy a aceptar ni siquiera una bebida", recalcó. También, señaló que lidera las reuniones con la agrupación, pero no participa de las votaciones.

Asimismo, Luciano insistió en que no busca sacar provecho político de esta situación. "Nadie me va a ver en ningún partido político, no tengo ninguna militancia (...) no soy de izquierda ni derecha", aunque en sus redes sociales se muestra como un férreo opositor del Gobierno, ha llamado a votar por José Antonio Kast.