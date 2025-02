Agresores aseguraron ser del Tren de Aragua: Habla hermano de conserje agredido en edificio de Independencia

06 feb. 2025 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó este jueves que hay una investigación en curso por la brutal golpiza que sufrió un conserje a manos de un grupo de ciudadanos extranjeros que eran parte de una fiesta, realizada en un edificio de departamentos ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana. Sin embargo, no hay detenidos hasta el momento.

La víctima, de 42 años, se encuentra con licencia médica luego de que le causaran lesiones en el rostro y una fractura nasal, en el marco de una paliza que le propinaron asistentes a una celebración que se llevaba a cabo a las 8:00 horas del pasado lunes 3 de febrero.

La arrendataria del inmueble, una mujer venezolana, fue advertida por el trabajador de que debido a la fuerte música y ruidos molestos se le cursaría una multa. Eso habría molestado a sus acompañantes, un grupo de cinco hombres de la misma nacionalidad, según relató más temprano José Luis Bahamondes, hermano del afectado y mayordomo del mismo edificio.

El relato del hermano de la víctima sobre la agresión

José Luis explicó que esa mañana su hermano fue hasta el departamento para que bajaran la música. "Después de varios minutos insistiendo con el timbre, la residente atendió, en un primer instante, de buena manera, pero cuando es informada de la multa y él baja, después de unos minutos la residente también baja, con el ánimo de insultar y agredir verbalmente al conserje".

"Luego de eso, la residente sube nuevamente al departamento y como estaba ahí con sus invitados, cinco varones y una mujer, los ánimos se caldearon en ese departamento. Bajan dos visitas y agreden al conserje, dándole un golpe en el rostro que lo noqueó", agregó.

El mayordomo expuso que posteriormente "varios residentes bajaron a asistir al conserje, pero estos tipos amenazaron con que no hicieran nada, que no pusieran demandas ni nada porque eran del Tren de Aragua, pero eran unos cobardes que se esconden detrás de ese eslogan que no era para nada cierto".

Además, José Luis aseveró que los agresores trabajan en un conocido bar del Patio Bellavista, pero no han sido detenidos. "Eran todos venezolanos, aquí viven muchos venezolanos y son personas de trabajo, en el edificio hay un buen trato con los residentes, por eso duele tanto que pase esto", lamentó.

Respecto a la residente que albergaba la fiesta, mencionó que "apareció el día martes en la noche, pero a recoger unas cosas y luego se marchó. Tiene miedo de enfrentar la entereza de los vecinos, ella vive sola".

¿Qué dijeron desde Carabineros por la agresión al conserje?

El capitán Patricio Cáceres, de la 9° Comisaría de Independencia, detalló que ya hay "un proceso investigativo que vamos a desarrollar en conjunto con Fiscalía. Ya los antecedentes fueron entregados, se acogió la denuncia respectiva, realizada el mismo día por parte de la víctima".

Además, relató que el lunes "personal policial recibe un comunicado de parte de la Central de Comunicaciones a raíz de un procedimiento por agresión que ocurrió en un edificio de la comuna de Independencia, trasladándose rápidamente al lugar, entrevistándose con el conserje del edificio, el cual precisamente había resultado ser la víctima de la agresión por parte de dos sujetos aparentemente de nacionalidad extranjera".

"Estos sujetos lo habían agredido luego de que se les cursara una multa por ruidos molestos tras varios reclamos por parte de los vecinos. Personal policial lo traslada rápidamente a un centro asistencial para prestarle los primeros auxilios, resultando con lesiones leves, poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público", añadió Cáceres.

De acuerdo a José Luis, el mayordomo del edificio, cuando los vecinos comenzaron a encarar a los agresores por lo que habían hecho, "cobardemente dicen que son del Tren de Aragua, que si denuncian o hacen algo van a hacer correr balazos y cosas por el estilo". El oficial señaló que "la veracidad de esos hechos son parte de la investigación".

Municipalidad de Independencia presentaría una querella

Pablo del Río, coordinador de la Fiscalía de Víctimas de la Municipalidad de Independencia, dijo que "nos preocupó mucho, vinimos a intentar contactar a la víctima. Ya tenemos sus datos y le vamos a estar ofreciendo los servicios que la Fiscalía de Víctimas tiene para todos los vecinos".

En ese sentido, aseguró que aquello consiste en la "presentación de una querella. En este caso no están individualizados los atacantes, por lo tanto, sería para quienes resulten responsables. Esperamos a lo largo de la investigación identificar a estas personas y que lógicamente el peso de la ley caiga sobre ellos".