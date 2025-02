"Falta que se haga la transferencia": El insólito reclamo de extranjero sin licencia en fiscalización vehicular en Santiago

06 feb. 2025 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un extranjero fue fiscalizado durante la mañana de este jueves en el centro de Santiago, específicamente, en el sector de Plaza de Armas. En dicha instancia, el sujeto se molestó, ya que indicó que personal policial tenía la intención de llevarse su vehículo por, presuntamente, no tener los documentos necesarios para circular.

El confuso caso en la fiscalización

A través del matinal "Mucho Gusto", el protagonista de esta historia relató el confuso caso en el que se vio envuelto, afirmando que viajó desde la cuarta región para concretar la compra del auto que fue fiscalizado por Carabineros.

Hasta ese momento, la transferencia del auto no se había realizado, lo que justamente llamó la atención de personal policial.

A esto se sumó que el entrevistado iba conduciendo sin su licencia de conducir chilena, a lo que aseguró que llevaba unas semanas en Chile y que manejaba con el documento de su país.

La molestia del extranjero en la fiscalización

En este contexto, el extranjero comentó al matinal que "me están diciendo que van a sacar el auto de circulación, pero está al día. Ahí están los documentos".

"El pasaporte que me están pidiendo no lo tengo acá... Todavía falta que se haga la transferencia. Habíamos venido a hacer el trámite con la señora (la dueña del auto) que vive en Huechuraba", sostuvo.

Dicho esto, manifestó que "este auto de acá mi amigo lo compró en la cuarta región y la señora vive aquí. El niño que lo tenía en la cuarta región se lo vendió a él, pero la dueña vive aquí. Entonces hemos venido para hacer el trámite".

Unos minutos más tarde, Carabineros confirmó que el extranjero no estaba en calidad de turista: "El primer ingreso que tiene a Chile es en 2008. Volvió a salir a Perú y volvió a ingresar el 18 de septiembre del 2022. Por tal motivo, no tiene licencia de conducir en nuestro país. Tiene cédula nacional, pero no licencia de conducir (en nuestro país)". Esto derivó en que el auto fiscalizado fuera sacado de circulación finalmente.

