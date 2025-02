"Una residente se sintió incómoda": Acusan que edificio de Ñuñoa pidió a pareja gay evitar muestras de afecto en espacios comunes

05 feb. 2025 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de la comuna de Ñuñoa acusó que él y su pareja sufrieron un episodio de discriminación homofóbica tras besarse y abrazarse en la piscina de su edificio.

Según su denuncia, una vecina del edificio y un conserje le habrían exigido evitar ese tipo de muestras de afecto, mientras que desde la empresa descartan que se trata de un acto discriminatorio.

¿Qué acusa la pareja?

“Cuando estábamos en la piscina, una vecina residente, que había llegado hace pocos minutos junto a su hija a ese lugar, se acercó a mí muy enojada y exaltada, señalando que debía ubicarme. Me preguntó en qué departamento vivía. Yo le pregunté, en más de una oportunidad, a qué se estaba refiriendo porque no entendía su malestar", comenzó explicando el vecino afectado, según consigna el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

"Ella me refirió que su hija era pequeña, que ella no tenía por qué ver 'esto', es decir, dos hombres abrazados y dándose besos”, agregó.

Luego, habría llegado al lugar un conserje "muy enojado, hablando en voz alta desde afuera de la piscina, frente a la señora y su hija, alzando las manos, refiriéndose a mí como 'indebido', 'desubicado' y que estaba cometiendo 'actos inmorales', que tenía que entender que no todos pensaban igual”.

"Le pregunté en varias ocasiones qué era lo inmoral y por qué nos estaban tratando tan mal. Él me refirió que si hubiesen sido un varón y una mujer, la situación sería distinta, inclusive. Le pidió la opinión a un vecino que venía caminando, comentando a viva voz y preguntándole cosas como '¿qué es lo normal para usted?', situación que continuaba siendo muy incómoda”, relató el arrendatario.

La versión de la empresa administradora

Según el vecino que denunció el episodio de discriminación, Servigest LTDA, la empresa administradora del recinto, pidió disculpas, pero solicitó que se pudiera "evitar este tipo de manifestaciones de afecto en los espacios comunes para evitar malentendidos o malestares".

La empresa envió a Meganoticias la misma respuesta otorgada al Movilh, en la que sostienen que "este llamado de atención no tuvo ninguna relación con la orientación sexual de los involucrados, sino con el cumplimiento de las normas de convivencia del edificio, que buscan garantizar el respeto y comodidad de todos los residentes". De la misma forma, dijeron que desde la administración "no podemos confirmar los términos exactos de la conversación entre el conserje y la pareja, ya que las cámaras no cuentan con audio".

Asimismo, señalaron que uno de los dos afectados no era propietario ni arrendatario del edificio, y que "el reglamento del edificio establece que los días sábado la piscina es de uso exclusivo para residentes, por lo que los visitantes no pueden hacer uso de ella en esa jornada.".

Por último, argumentaron que en este caso, la "residente se sintió incómoda debido a la actitud de cercanía y muestras de afecto de la pareja en un espacio de uso común, donde también había niños".

"La administración no tolera actos de discriminación ni xenofobia, y hemos reforzado con nuestro equipo la importancia de manejar estos temas con el debido criterio y respeto", finalizaron.

