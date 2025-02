Taxista sufre el robo de su vehículo por parte de supuestos pasajeros en La Granja: Lo arrastraron por el suelo

04 feb. 2025 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor que trabajaba como taxista sufrió un violento asalto por parte de los pasajeros que llevaba a bordo de su vehículo en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, quienes finalmente se llevaron el auto.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector aproximadamente a las 21:00 horas del pasado viernes, cuando dos delincuentes robaron y agredieron a la víctima.

Lo asaltaron y arrastraron por el suelo

La víctima comentó a Meganoticias que los delincuentes subieron al taxi en el sector del metro Santa Rosa. Uno de ellos aparentaba unos 20 años y el otro cerca de 30. Este último iba con un brazo vendado y un bastón acusando que recientemente había sido operado, por lo que pidió irse en el asiento del copiloto.

Hasta ese momento el trayecto iba normal, sin embargo, al llegar a calle Socos, el falso lesionado atacó al taxista y le intentó quitar las llaves con ayuda de su compañero, iniciando así un forcejeo a golpes entre la víctima y ambos sujetos por cerca de un minuto y medio.

En medio de los gritos, algunos vecinos prendieron las alarmas comunitarias, no obstante, aquello no evitó que los delincuentes hicieran partir el auto y arrastraran por el suelo a la víctima, quien quedó con diversas lesiones, además de perder su auto y herramienta de trabajo.

"Yo gritaba que me estaban asaltando"

La víctima del asalto explicó que en el forcejeo "estaba intentando que no me llevara en el auto, que el tipo no volviera a poner la llave en la chapa de contacto para llevarse mi auto. Yo gritaba que me estaban asaltando, se sintieron ladridos de perro y alarmas comunales, pero cuando la gente salió los tipos ya se habían ido con el auto".

Por su parte, uno de los vecinos del sector comentó que "nosotros estábamos viendo televisión y sentimos que estaba gritando. No alcanzamos a salir porque imagina si tiran disparos o cualquier cosa".

De momento, no se ha podido dar con el paradero de los delincuentes ni menos con el vehículo, aunque el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, adelantó que trabajan en crear una ordenanza que permita inspeccionar talleres vehiculares, a los que muchas veces llegan los autos robados.

