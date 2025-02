Ya no será tan simple contratar un plan de telefonía: Nueva normativa establece cambios para evitar estafas

04 feb. 2025 - 17:35 hrs.

A partir de este 4 de febrero, simples trámites como contratar o dar de baja un plan de telefonía, comprar un celular o habilitar el servicio de Internet ya no serán tan fáciles de realizar, porque entró en vigencia una nueva normativa que trae importantes cambios en materia de telecomunicaciones.

La medida, impulsada precisamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pretende proteger la vida digital de los usuarios, "propiciando entornos digitales seguros y desincentivando diferentes delitos que afectan el cotidiano" de la población, aseguró el ministro Juan Carlos Muñoz.

Los nuevos cambios para contratar un plan de telefonía

Lo que hace la nueva iniciativa es obligar a las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones (Entel, Claro, Movistar, WOM, VTR, Mundo, DirecTV, entre otras) a implementar parámetros biométricos para todo tipo de trámite que efectúen sus usuarios.

Desde comprar una tarjeta SIM a modificar la parrilla de canales en el cable, incluido cambiarse de compañía, cualquier operación que ejecute una persona requerirá un proceso de biometría por parte de la empresa proveedora, el que se llevará a cabo en sus tiendas físicas o mediante sus respectivos sitios web.

Así, especialmente cuando sean trámites online, se autentificará la identidad del usuario con la del titular de la cuenta, con el objetivo de evitar estafas y suplantaciones.

Por ejemplo, la compañía exigirá el carnet vigente de quien está haciendo la contratación de un plan y verificará que la huella dactilar en la cédula es la misma que está ingresada en el Registro Civil. Otros métodos serán que el usuario le saque una foto a su carnet y, con la cámara del celular, escanearse el rostro; o utilizar la firma electrónica.

"Esta medida busca terminar con portabilidades fraudulentas, estafas y suplantación de identidad (...) Toda contratación de servicios de telecomunicaciones deberá realizarse utilizando estos parámetros de verificación de identidad, resguardando que quien solicite estos servicios efectivamente sea el titular de cada cuenta", expresó Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones.

¿Qué pasa si tengo el carnet vencido?

Junto con asegurar que la normativa no genera costos para los usuarios, pero sí para las compañías —asociados a la implementación de los servicios biométricos—, el presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Alfie Ulloa, detalló a LUN el qué pasará con la acreditación de identidad si es que el usuario tiene su carnet vencido.

"Si no está vigente, no puede modificar el servicio, pero se puede usar el pasaporte si es que está habilitado. Si el carnet está bloqueado por robo, hay que ir a la sucursal física (de la compañía de telecomunicaciones) para mostrar el parte policial y hacer el trámite con la huella. Si no, se podrá usar la firma electrónica", concluyó.