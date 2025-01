Estafas con código QR: Sigue estos consejos para no caer en ellas

20 en. 2025 - 11:11 hrs.

En los últimos días, se reveló una nueva estafa cibernética vía SMS, en la cual la persona recibe un mensaje, supuestamente de una reconocida empresa, donde le indican que tiene una cantidad de puntos por vencer, con el fin de acceder y robar tus datos.

Por otro lado, a fines de 2024, se conoció una nueva modalidad de estafa a partir de un falso Código QR por infracción de tránsito.

En este contexto, y ante el aumento de estafas, desde la Policía de Investigaciones (PDI) entregaron una serie de consejos que te ayudarán a no caer en esta modalidad de engaño cibernético vía códigos QR.

Verifica el entorno

Asegúrate de escanear un código QR en un entorno que sea confiable para ti. Por ejemplo, dentro de un local establecido o mediante un sitio web oficial.

En caso de escanear un código QR de un papel en un lugar físico, verifica que este no se encuentre pegado sobre otro QR, de ser así, evita escanearlo.

Evita escanear con apps no confiables

Prefiere escanear tu QR con la aplicación nativa de cámara de tu teléfono o aplicaciones de seguridad confiables disponibles en las tiendas de aplicaciones oficiales.

Inspecciona el enlace

Al escanear, comprueba que el enlace que aparece antes de hacer clic no parezca sospechoso y no cuente con faltas ortográficas. De ser así, no lo abras.

No compartas tus datos personales

Ningún código QR debería solicitar información como contraseñas, cuentas bancarias o datos personales.

Activa medidas de seguridad

Desde la PDI recomiendan activar la autentificación de dos factores (2FA) en tus cuentas, el cual se trata de un método de seguridad que requiere dos formas de identificación para acceder a un sistema o aplicación. Además de mantener actualizado tu antivirus, en caso de escanear un QR desde tu computadora.

Cuidado con escanear en lugares públicos

Es común que los ciberdelincuentes reemplacen códigos en lugares públicos con menús, carteles o puntos de pago con QR falsos. Por ello, se recomienda verificar el entorno y evitar escanear en sitios sospechosos.

¿Harás una compra online? Cuidado con los métodos de pago

En caso de que te pidan pagar por un producto con código QR, asegúrate que se trate de una transacción verificada en el sitio web de pago.

Reporta los QR falsos

Si crees que están ante un código malicioso, repórtalo en el punto donde te encuentras o denúncialo ante las autoridades pertinentes para evitar que otras personas caigan.

Todo sobre Ciberseguridad