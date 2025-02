"Estamos buscando algo de justicia": Habla padre de estudiante que murió atropellada por camión de gas en 2021

03 feb. 2025 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, a eso de las 09:00 horas, comenzó el juicio oral en contra del único imputado en la muerte de Isidora Bravo, joven de 22 años, que fue atropellada por el conductor de un camión que transportaba galones de gas, cuando iba a su trabajo en el sector del Cerro San Cristóbal.

¿Cómo ocurrió el fatal atropello?

El trágico hecho que afectó a la estudiante de periodismo sucedió el 12 de octubre del 2021, cuando estaba cruzando por un paso peatonal, instante en el que fue interceptada por el conductor.

Después de tres años, la familia y cercanos a la joven exigen justicia para Isidora, y piden que la persona que la atropelló pague por el delito que cometió.

"Lo que estamos buscando es algo de justicia"

Jaime Bravo, padre de Isidora, manifestó este lunes que "si bien mi hija ya no está, no voy a recuperar nada con un juicio. No va a volver mi hija a estar conmigo. Jamás. Ella no vuelve más, pero lo que estamos viendo es que por lo menos el asesino de mi hija pague".

"Debe pagar. Asesinó a una persona y debe pagar. Eso es lo que estamos buscando. Ella estudiaba y trabajaba. Aquí lo que estamos buscando es algo de justicia", indicó.

El abuelo de la joven, también llamado Jaime Bravo, sostuvo que "Isidora es mucho más que una muerte en un paso peatonal cruzando con luz verde. Es el símbolo inequívoco de que hoy día la muerte se ha normalizado en Chile".

"No fue un cuasidelito de homicidio. Esto fue un homicidio. Aquí hubo premeditación, porque sucede que los vio de frente cuando una compañera de Isidora levanta las manos, casi en un intento último de decirle 'por favor, para'", añadió.

Cabe destacar que el único imputado por este episodio fue detenido en su momento y estuvo cerca de cuatro meses en prisión preventiva, para luego pasar a la medida cautelar de arresto domiciliario total.